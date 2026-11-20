राज्य ब्यूरो, लखनऊ। विधानसभा चुनाव से पहले सांगठनिक तैयारियों में जुटी भाजपा ने अब मतदाताओं को जोड़ने की अपनी व्यापक रणनीति को जमीन पर उतारना शुरू कर दिया है। गुजरात, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, दिल्ली, बिहार, झारखंड, राजस्थान, महाराष्ट्र सहित आठ राज्यों से 403 महिला विस्तारकों को प्रदेश की सभी 403 विधानसभाओं की जिम्मेदारी सौंपी गई।

ये विस्तारक शुक्रवार को रवाना हो गईं और अब चुनाव तक संबंधित विधानसभा क्षेत्र में घर-घर दस्तक देकर मतदाताओं, विशेषकर महिलाओं को जोड़ने का काम करेंगीं। शुक्रवार को पार्टी राष्ट्रीय महामंत्री एवं उत्तर प्रदेश प्रभारी विनोद तावड़े, प्रदेश अध्यक्ष एवं केंद्रीय वित्त राज्य मंत्री पंकज चौधरी सहित प्रदेश के शीर्ष नेताओं ने इन महिला विस्तारकों को चुनावी रणनीति समझाई।

मौन रखकर दी श्रद्धांजलि वहीं, बैठक से पहले मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की मांग सावित्री देवी के निधन पर पार्टी नेताओं ने शोक व्यक्त किया और दो मिनट का मौन रखकर श्रद्धांजलि अर्पित की। शुक्रवार को विश्वैश्वरैया प्रेक्षागृह में हुई भाजपा महिला मोर्चा की प्रदेश प्रवासी बैठक में विनोद तावडे़ ने कहा कि सभी 403 विधानसभा क्षेत्रों में महिला विस्तारक बहनों को प्रवास के माध्यम से व्यापक जनसंपर्क अभियान को गति देना है। बहनों को घर-घर पहुंचकर मतदाताओं से सीधा संवाद कर केंद्र व प्रदेश सरकार की जनकल्याणकारी योजनाओं और उपलब्धियों को पहुंचाना है।

महिलाओं को संगठन से जोड़कर बूथ स्तर तक भाजपा की पहुंच और प्रभाव को और अधिक मजबूत बनाना है। इसमें विशेष तौर पर महिला सशक्तिकरण पर केंद्रित योजनाओं के सहारे महिलाओं को जोड़ने की कोशिश होगी। पंकज चौधरी ने कहा कि आगामी विधानसभा चुनाव केवल राजनीतिक तैयारी नहीं, बल्कि संगठन की सामूहिक शक्ति, जनविश्वास और जनसंपर्क का व्यापक अभियान है।

इसमें महिला शक्ति की भूमिका महत्वपूर्ण होगी। उपमुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने कहा कि भाजपा में बहनें सिर्फ महिला कार्यकर्ता नहीं हैं, बल्कि वे भाजपा की स्टार प्रचारक है। उपमुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक ने कहा कि भाजपा सरकार में मां, बहन, बेटियां सुरक्षित है। यही संदेश लेकर माता-बहनों के साथ संवाद करना है।