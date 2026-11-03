यूपी भाजपा ने सभी 24 प्रकोष्ठ संकुलों को सिखाया 'माइक्रोमैनेजमेंट', 2027 के लिए दिया 'चुनावी होमवर्क' 

राज्य ब्यूरो, लखनऊ। भारतीय जनता पार्टी ने विधान सभा चुनाव में जीत सुनिश्चित करने के लिए 24 प्रकोष्ठ संकुलों की बैठक कर पदाधिकारियों को माइक्रोमैनेजमेंट का पाठ पढ़ाया। उन्हें मतदाताओं के बीच पहुंचकर पार्टी की चुनावी जमीन मजबूत करने के लिए कहा गया।

भाजपा मुख्यालय पर सोमवार को आयोजित प्रकोष्ठ संकुल की बैठक में राष्ट्रीय समन्वयक वीडी शर्मा ने कहा कि सभी वर्गों के बीच पहुंचकर सरकार की जन कल्याणकारी नीतियों एवं पार्टी की प्राथमिकताओं को बताना होगा। मतदाता पुनरीक्षण अभियान में भी सक्रियता बढ़ाने के लिए कहा।

प्रकोष्ठ संकुल प्रदेश समन्वयक ओम प्रकाश श्रीवास्तव, प्रदेश सहसमन्वयक संतराम यादव एवं मिथिलेश त्रिपाठी की उपस्थिति में प्रदेश के सभी प्रकोष्ठ संकुलों के प्रदेश संयोजक, सहसंयोजक एवं सदस्यों ने संगठनात्मक बारीकियों को समझा। वीडी शर्मा ने कहा कि प्रकोष्ठ संकुलों का दायित्व भाजपा को सर्वव्यापी एवं सर्वस्पर्शी बनाना है। बड़ी संख्या में कार्यकर्ताओं को प्रकोष्ठ संकुलों का दायित्व सौंपा गया है। इन सभी को शिक्षकों, चिकित्सकों, अधिवक्ताओं, व्यापारियों, दुग्ध उत्पादकों, नगर निकाय एवं पंचायत के जनप्रतिनिधियों, स्पोर्टस से जुड़े युवाओं, पटरी विक्रेताओं, वरिष्ठ नागरिकों, सहकारिता क्षेत्र सहित समाज के विभिन्न वर्गों के बीच संपर्क और संवाद स्थापित करना है। इन वर्गों को भाजपा से जोड़ते हुए एसआइआर सहित विभिन्न मुद्दों पर विपक्ष द्वारा फैलाए जा रहे नेरेटिव का जवाब देने के लिए तैयार करना होगा।