भाजपा मनाएगी 'सेवा संकल्प माह', 108 मीटर व्यास में सजेगी रंगोली; सीएम योगी लेंगे नियमित रिपोर्ट

राज्य ब्यूरो, जागरण, लखनऊ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 25 साल के सार्वजनिक जीवन को उत्सव के रूप में मनाने निकली भाजपा कई अभिनव प्रयोग करने जा रही है। 17 सितंबर से 17 अक्टूबर तक संचालित होने वाले अभियान में ‘रंगोली राष्ट्र एवं घर-घर से राष्ट्र तक’ कार्यक्रम के तहत प्रमुख स्थलों पर 108 मीटर व्यास का ‘भारत मंडल’ और भव्य रंगोली बनाई जाएगी।

जनकल्याणकारी योजनाओं, राष्ट्रीय प्रतीकों और ‘विकसित भारत 2047’ की परिकल्पनाओं को प्रदर्शित किया जाएगा। वहीं, ऐतिहासिक स्मारकों और पर्यटन स्थलों पर ‘नमो सेवा’ की थीम पर लेजर शो आयोजित किए जाएंगे। प्रमुख तीर्थस्थलों और शक्तिपीठों में राष्ट्रकल्याण, शांति और विकसित भारत के संकल्प की सिद्धि के लिए महायज्ञ एवं विशेष अनुष्ठान होगा।

मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने मंगलवार को लोकभवन में आयोजित बैठक में सेवा संकल्प माह अभियान का प्रारूप रखा। कहा कि इससे फाइन आर्ट्स के विद्यार्थियों, महिला स्वयं सहायता समूहों और स्थानीय कलाकारों को विशेष रूप से जोड़ा जाए। फूल, प्राकृतिक रंग, अनाज और मिट्टी जैसी प्राकृतिक सामग्री का उपयोग करने के साथ ही ड्रोन और एरियल कवरेज की व्यवस्था होगी।

मुख्यमंत्री ने महत्वपूर्ण अवस्थापना और कनेक्टिविटी परियोजनाओं, शिक्षा व कौशल विकास, स्वास्थ्य व खेल, पंचायती राज और सुशासन तथा एक तिला एक उत्पाद (ओडीओपी) से जुड़े कार्यों को भी डेटा-बैंक में शामिल करने के लिए कहा। काशी विश्वनाथ धाम, राम जन्मभूमि मंदिर समेत प्रमुख धार्मिक व सांस्कृतिक स्थलों के पुनर्विकास, एक्सप्रेसवे, मेट्रो रेल नेटवर्क, नए एयरपोर्ट, विश्वविद्यालय, आयुष विश्वविद्यालय, अटल आवासीय विद्यालय, मेडिकल कॉलेज, एम्स, खेल विश्वविद्यालय और आधुनिक स्टेडियम, ग्राम सचिवालय, पंचायत भवन, डिजिटल लाइब्रेरी, अमृत सरोवर तथा ओडीओपी से जुड़े उद्यमियों और लाभार्थियों की सफलता की कहानियों का भी संकलन होगा।



मुख्य विकास अधिकारी अभियान के नोडल अधिकारी होंगे। 17 सितंबर को प्रधानमंत्री के जन्मदिवस पर शाम सात बजे ‘आशीर्वाद का दीया’ कार्यक्रम से अभियान की शुरुआत होगी। सीएम ने नगर विकास, ग्राम्य विकास और पंचायती राज विभाग को विशेष भूमिका निभाने के लिए कहा है।

प्रमुख इन्फ्रास्ट्रक्चर परियोजनाओं, नदी घाटों, मंदिरों, पार्कों, विद्यालयों, महाविद्यालयों और चिकित्सालयों में भी विशेष दीप प्रज्वलन होगा। 17 से सात अक्टूबर तक ‘25 करोड़ बच्चों के सपनों का भारत’ कार्यक्रम होगा। कक्षा पांच से आठ तक के विद्यार्थियों के लिए ड्राइंग तथा कक्षा नौ से 12 तक के विद्यार्थियों के लिए भाषण प्रतियोगिता के साथ ‘स्कूल, विकसित भारत-विकसित उत्तर प्रदेश’ विषय पर वाद-विवाद प्रतियोगिता कराई जाएगी।

‘नमो सेवा गाथा’ के माध्यम से 25 वर्षों की सेवा लोगों तक पहुंचाई जाएगी। ग्राम सचिवालय, अटल आवासीय विद्यालय, इंटर-स्टेट कनेक्टिविटी, प्रधानमंत्री आवास योजना, मुख्यमंत्री आवास योजना, रैपिड रेल, मेडिकल कालेज, फारेंसिक लैब, राष्ट्र प्रेरणा स्थल, नेवल म्यूजियम सहित बड़ी अवस्थापना परियोजनाओं और जनोपयोगी योजनाओं से हुए बदलाव को रील और वीडियो के माध्यम से दिखाया जाएगा।

एक्सप्रेसवे, एयरपोर्ट, बीडा झांसी, राम मंदिर, काशी कारिडोर, खेल विश्वविद्यालय मेरठ, महिला पुलिस अकादमी, डिफेंस कारिडोर और उत्तर प्रदेश राज्य फोरेंसिक विज्ञान संस्थान जैसे स्थलों को यात्रा में शामिल किया जाएगा। सात अक्टूबर को 75 जिलों में प्रमुख स्थानों पर अखंड ‘सेवा ज्योति’ स्थापित की जाएगी।

एलईडी स्क्रीन पर प्रधानमंत्री के संबोधन का प्रसारण होगा और ‘विकसित भारत 2047’ का सामूहिक संकल्प लिया जाएगा। प्रत्येक विधानसभा क्षेत्र में न्यूनतम दो स्थलों का कायाकल्प होगा। न्यूनतम 25 मिनट श्रमदान कर विशेष पोर्टल पर फोटो या वीडियो अपलोड कर डिजिटल सर्टिफिकेट प्राप्त किया जा सकेगा।