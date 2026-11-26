राज्य ब्यूरो, लखनऊ। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष पंकज चौधरी ने सपा-कांग्रेस गठबंधन में सीटों को लेकर मची रार पर कटाक्ष किया है। उन्होंने कहा कि चुनाव में जाने से पहले ही गठबंधन का बंटाधार हो गया। गठबंधन आइसीयू में पहुंच गया है।

गठबंधन का गृहयुद्ध छिड़ा हुआ है। पंकज चौधरी ने कहा कि भविष्य में सामने आने वाले सपा के घोषणा पत्र में झूठे वादों से पहले ही हार की गारंटी आ गई है। संत कबीर नगर में बैठक लेने पहुंचे पंकज चौधरी ने कहा कि जब सपा-कांग्रेस का अभी यह हाल है तो आगे क्या होगा।