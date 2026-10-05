भाजपा ने यूपी से सभी कयासों को झुठलाया, केंद्र सरकार के मंत्री हरदीप सिंह पुरी व बीएल वर्मा का पत्ता कटा

डिजिटल डेस्क, लखनऊ : भारतीय जनता पार्टी को एक तमगा मिला है, पार्टी विद डिफरेंस। भाजपा ने सोमवार को उत्तर प्रदेश से राज्यसभा चुनाव के लिए जिन आठ प्रत्याशियों के नाम की घोषणा की है, इनके नाम तो चर्चा में ही नहीं थे। उत्तर प्रदेश में राज्यसभा की दस सीटों के लिए 16 अक्टूबर को मतदान होगा और उसी दिन शाम को परिणाम आ जाएगा।

भाजपा ने आठ प्रत्याशियों में केंद्र सरकार के मंत्री हरदीप सिंह पुरी और बीएल वर्मा का भी पत्ता काट दिया है। हरदीप सिंह पुरी और बीएल वर्मा का मौजूदा राज्यसभा कार्यकाल 25 नवंबर 2026 को समाप्त हो रहा है। पार्टी ने आठ नये चेहरों को उच्च सदन में भेजने का फैसला किया है। उत्तर प्रदेश के चुनाव को देखते हुए मंत्री धर्मपाल सिंह को मौका किया गया है।