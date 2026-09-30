परिमल नथवानी को भाजपा ने भेजा राज्यसभा, उनके बेटे धनराज को उच्च सदन भेज रही समाजवादी पार्टी

डिजिटल डेस्क, लखनऊ : Dhanraj Parimal Nathwani: समाजवादी पार्टी के उम्मीदवार और रिलायंस न्यू एनर्जी लिमिटेड के डायरेक्टर धनराज परिमल नथवानी ने पार्टी अध्यक्ष अखिलेश यादव की मौजूदगी में बुधवार को राज्यसभा चुनाव के लिए अपना नामांकन पत्र दाखिल किया। लगातार दूसरी बार पूर्व मुख्य सचिव आलोक रंजन के नाम को लेकर लग रहे कयास धरे रह गए।

समाजवादी पार्टी (सपा) ने बुधवार को उत्तर प्रदेश से राज्यसभा चुनाव के लिए प्रोफेसर राम गोपाल यादव और उद्योगपति धनराज परिमल नथवानी को अपने आधिकारिक उम्मीदवार घोषित किया। धनराज नथवानी रिलायंस इंडस्ट्रीज के ग्रुप प्रेसिडेंट और परिमल नथवानी के पुत्र हैं। जून 2026 में झारखंड में वह एनडीए समर्थित निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में निर्वाचित हुए थे। ऐसे में अखिलेश ने इस चयन से एनडीए को बेचैन किया है।

समाजवादी पार्टी ने रिलायंस ग्रुप से जुड़े राज्यसभा सदस्य परिमल नथवानी के बेटे धनराज को राज्य सभा का टिकट दे दिया है। धनराज गुजरात क्रिकेट एसोसिएशन के अध्यक्ष भी हैं। उन्होंने गृह मंत्री अमित शाह के बाद गुजरात क्रिकेट एसोसिएशन के अध्यक्ष का पदभार संभाला है।

धनराज परिमल नथवानी के पिता परिमल भारतीय जनता पार्टी राज्यसभा सदस्य बने हैं। इसे मोदी सरकार और अंबानी ग्रुप से भी जोड़ कर देखा जा रहा है। परिमल नथवानी को भाजपा ने झारखंड से राज्यसभा में इसी वर्ष भेजा है। इससे पहले वह 2008 से 2020 तक झारखंड से और 2020 से 2026 तक आंध्र प्रदेश से राज्यसभा के सदस्य थे।

धनराज परिमल नथवानी सपा के आधिकारिक प्रत्याशी समाजवादी पार्टी ने धनराज परिमल नथवानी को अपना आधिकारिक प्रत्याशी बनाया है। धनराज परिमल नथवानी भारत के एक प्रमुख कॉरपोरेट लीडर, खेल प्रशासक हैं। वह वर्तमान में रिलायंस इंडस्ट्रीज (Reliance Industries) में ग्रुप प्रेसिडेंट (Group President) के पद पर कार्यरत हैं और अंबानी परिवार के बेहद करीबी माने जाते हैं। उनके पिता परिमल नथवानी भी देश के जाने-माने उद्योगपति और राज्यसभा सांसद हैं। उन्होंने लंदन के रीजेंट बिजनेस स्कूल (Regent Business School) से इंटरनेशनल बिजनेस में स्नातक (Bachelor Degree) की शिक्षा प्राप्त की है। उन्हें पर्यावरण, वन्यजीव संरक्षण और फोटोग्राफी का गहरा शौक है और वे गुजरात के वन्यजीवों (विशेषकर गिर के शेरों) के संरक्षण से जुड़े अभियानों में भी सक्रिय रहते हैं।

रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड के ग्रुप प्रेसिडेंट हैं धनराज धनराज रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड (RIL) में ग्रुप प्रेसिडेंट के रूप में कंपनी के महत्वपूर्ण गैर-तकनीकी विभागों (जैसे- कॉर्पोरेट अफेयर्स, फाइनेंस, एचआर, और सीएसआर) की जिम्मेदारी संभालते हैं। रिलायंस के गुजरात में जामनगर और वडोदरा मैन्युफैक्चरिंग प्रभागों के संचालन की देखरेख करते हैं। वे रिलायंस न्यू एनर्जी लिमिटेड (Reliance New Energy Limited) सहित रिलायंस समूह की कई अन्य महत्वपूर्ण कंपनियों में निदेशक (Director) के पद पर हैं।