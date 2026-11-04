'रणछोड़ अखिलेश... पहले चुनौती दी, अब भाग गए', विधानसभा चुनाव न लड़ने पर भाजपा का सपा पर तंज

डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली/लखनऊ। सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव के सीधे लोकसभा चुनाव लड़ने के एलान पर भाजपा ने कड़ा प्रहार किया है।

भाजपा प्रदेश अध्यक्ष पंकज चौधरी ने अखिलेश को रणछोड़ अखिलेश करार दिया। कहा कि समाजवादी पार्टी चुनाव लड़ने से डरती है।

पंकज चौधरी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा, 'रणछोड़ अखिलेश, पहले चुनौती दी, अब भाग खड़े हुए। अब क्या सीधे लोकसभा से मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे? यह बिल्कुल वैसी ही बात है, जैसे बिना चुनाव के रिज़ीम चेंज। यही सपाइयों की सच्चाई है। जब सत्ता में थे, तब नोएडा जाने से डरते थे। अब चुनाव लड़ने से डर रहे हैं।'