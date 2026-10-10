BJP से नवनिर्वाचित राज्यसभा सदस्य प्रियंका सिंह रावत ने की मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से भेंट, शुरु करेंगी अभियान

डिजिटल डेस्क, लखनऊ : उत्तर प्रदेश से राज्यसभा की दस में से आठ सीटों पर भाजपा के प्रत्याशियों का शुक्रवार को निर्विरोध निर्वाचन हो गया। भाजपा से निर्वाचित बाराबंकी निवासी प्रियंका सिंह रावत ने शनिवार को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से उनके सरकारी आवास पर शिष्टाचार भेंट की।

राज्यसभा चुनाव को लेकर प्रदेश की राजनीति गरमाई भले ही परिणाम के साथ थम गई, लेकिन उसने बड़ा कई चुनावी संदेश छोड़े हैं। जिसका असर 2027 में होने वाले उत्तर प्रदेश के विधान सभा चुनाव तक बना रहेगा। भाजपा से राज्यसभा की सदस्य निर्वाचित प्रियंका सिंह रावत की तैयारियों से तो यही लग रहा है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से शिष्टाचार मुलाकात के बाद प्रियंका सिंह रावत अब विधानसभा चुनाव की तैयारियों में लगेंगी और उनका लक्ष्य भाजपा को बंपर जीत दिलाने का है।

प्रियंका सिंह रावत ने शुक्रवार को राज्यसभा के चुनाव अधिकारी अजीत कुमार वर्मा से निर्वाचन प्रमाण पत्र प्राप्त किया। भाजपा ने इस बार हाईप्रोफाइल नामों के बजाय साधारण एवं अपेक्षाकृत कम पहचान रखने वाले चेहरों गोपीकृष्ण पांडेय, राधा कांत ओझा, राम प्रताप सिंह, प्रकाश पाल, प्रियंका सिंह रावत, श्रुति गंगवार, विद्यासागर सोनकर एवं धर्मपाल सिंह को उम्मीदवार बनाया था।

नवनिर्वाचित राज्यसभा सदस्य प्रियंका सिंह रावत ने प्रमाण पत्र लेने के बाद मीडिया से कहा कि सिर्फ भाजपा ही साधारण कार्यकर्ता को भी बड़ी जिम्मेदारी दे सकती है। उसका मान-सम्मान बढ़ा सकती है। प्रियंका सिंह रावत ने अपनी जीत का श्रेय भाजपा को दिया और कहा कि सिर्फ हमारी पार्टी ही साधारण कार्यकर्ता को बड़ी जिम्मेदारी दे सकती है।