कम उम्र में सांसद बनीं प्रियंका सिंह रावत को मिला राज्यसभा का टिकट, डीएम का करवा दिया था ट्रांसफर

जागरण संवाददाता, बाराबंकी। भाजपा की प्रदेश उपाध्यक्ष पूर्व सांसद प्रियंका सिंह रावत को धर्य से राज्यसभा प्रत्याशी बनने की राह मिली। प्रियंका सिंह रावत ने पहला चुनाव 2014 में भाजपा के टिकट पर लड़ा था। मोदी लहर में चार लाख 54 हजार 214 वोट पाकर कांग्रेस के सांसद डा. पीएल पुनिया को दो लाख 11 हजार 878 मतों के अंतर से हराया था।

प्रियंका रावत का सियासी सफर प्रियंका के कार्यकाल में गनेशपुर से चहलारी घाट तक सरयू नदी पर तटबंध बनवाना बड़ी उपलब्धि रही। जनता के लिए मुखर होने से अधिकारी नाराज रहे, पर जनता में लोकप्रिय रहीं। कम उम्र में सांसद बनने वाली प्रियंका अधिकारियों से तनातनी के लिए भी चर्चा में रहीं। एक मामले में एएसपी की खाल उतरवाने तक की बात कहने से सुर्खियों में आईं।

तनातनी के बाद डीएम का तबादला सिरौलीगौसपुर के कार्यकर्ता के मामले में तत्कालीन आईएएस संयुक्त मजिस्ट्रेट अजय कुमार द्विवेदी को चेतावनी दी थी। कलेक्ट्रेट में सांसद कक्ष की मांग को लेकर तत्कालीन डीएम योगेश्वर राम मिश्र के कक्ष के सामने धरने पर बैठ गईं थीं। योगी सरकार बनने के बाद तत्कालीन डीएम अखिलेश तिवारी से तनातनी के बाद तबादला हुआ।