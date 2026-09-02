पीएम मोदी की जन्मभूमि से कर्मभूमि का सांस्कृतिक संगम, जलाभिषेक के अनुष्ठान से वडनगर और काशी को जोड़ेगी भाजपा

संतोष शुक्ल, लखनऊ। भाजपा अपने अभियानों को कई बार राजनीतिक अनुष्ठान बना लेती है। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की जन्मभूमि (वडनगर) और कर्मभूमि (काशी) के बीच पवित्र नदियों के जल के आदान-प्रदान से पार्टी न सिर्फ सांस्कृतिक तार जोड़ेगी, बल्कि भावनात्मक कार्ड भी खेलेगी।

दोनों केंद्रों के बीच 1350 किमी की दूरी साधने के लिए एक हजार कार्यकर्ता बाइक से निकलकर वडनगर व काशी पहुंचेंगे। दोनों तरफ से निकली टीमें यूपी, मध्यप्रदेश, राजस्थान व महाराष्ट्र होते हुए प्रतिदिन 60 से 80 स्थानों पर पहुंचकर मोदी की 25 वर्ष की सार्वजनिक जीवनयात्रा की विशिष्टताओं को बताएंगी। अंत में वाराणसी के गंगा घाट पर एक भव्य कार्यक्रम आयोजित होगा, जिसमें बड़ी संख्या में कार्यकर्ता पहुंचेंगे।

मोदी ने गुजरात के मुख्यमंत्री व प्रधानमंत्री के रूप में 25 वर्ष पूरे किए हैं, जिसको लेकर 17 सितंबर से भाजपा माहभर सेवा संकल्प अभियान चलाएगी। अभियान के तहत वडनगर (गुजरात) के शर्मिष्ठा तालाब से जल लेकर 10 टोलियां बाबा विश्वनाथ (वाराणसी) का जलाभिषेक करने निकलेंगी। इसी प्रकार 25-25 की संख्या में 10 टोलियां यानी 250 बाइकों पर सवार 500 भाजपाई काशी का पवित्र गंगाजल लेकर वडनगर में भगवान हाटकेश्वर महादेव का जलाभिषेक करेंगे।

प्रत्येक टोली प्रतिदिन तीन से चार गांवों में 60 मिनट का कार्यक्रम करेगी। स्क्रीन पर 15 मिनट की फिल्म दिखाई जाएगी, जिसमें मोदी की चुनौतियों के बीच अर्जित उपलब्धियां दिखाई जाएंगी। गुजरात और यूपी से 10-10 एलईडी वाहन संचालित किए जाएंगे। यात्रा वाले राज्यों में एक-एक यात्रा प्रभारी होंगे।

जिला प्रभारी और प्रत्येक मार्ग के लिए रूट प्रभारी भी होगा। माना जा रहा है कि ऐसे रूट से यात्रा निकलेगी जहां के आसपास की विधानसभा व लोकसभा सीटों पर भाजपा नुकसान में रही है। काशी के क्षेत्रीय अध्यक्ष अशोक चौरसिया ने बताया कि सप्ताहभर में रूट चार्ट बन जाएगा।