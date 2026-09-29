राज्यसभा के लिए भाजपा ने खरीदे आठ नामांकन पत्र, इन दिग्गज नेताओं के नाम को लेकर चर्चाओं का बाजार गर्म

राज्य ब्यूरो, लखनऊ। भाजपा एक साथ कई मोर्चों पर कार्यकर्ताओं और पूर्व जनप्रतिनिधियों के समायोजन की कसरत कर रही है। संगठन बनाने के बीच ही राज्य सभा एवं विधान परिषद के प्रत्याशियों का नाम तय करने की चुनौती आ गई।

विधान परिषद के उम्मीदवारों की सूची जारी हो गई है, जबकि मंगलवार को भाजपा ने राज्यसभा के लिए आठ नामांकन पत्र खरीद लिया। किसका भाग्योदय होगा, इसको लेकर चर्चाओं का पारा चढ़ा हुआ है। दावेदार दिल्ली तक फोन पर पैरवी करवा रहे हैं। उधर, पार्टी दर्जनभर नामों का पूल बनाकर दिल्ली भेजेगी।

विधायकों की संख्या के आधार पर भाजपा दस से आठ सीटें जीत सकती है। केंद्रीय मंत्री बीएल वर्मा एवं हरदीप पुरी भी उत्तर प्रदेश से राज्य सभा भेजे गए हैं, जिन्हें मंत्रिमंडल में बरकरार रखने के लिए दोबारा उच्च सदन भेजना होगा।

क्या हो सकती है पार्टी की योजना? पूर्व मुख्यमंत्री कल्याण सिंह के पुत्र राजबीर सिंह राजू भैया के जरिए लोध समाज में पैठ बढ़ाने का प्रयास हो सकता है। यूपी के डीजीपी रहे बृजलाल कोरी समाज से हैं, जिनकी जगह इस बार जाटव समाज के जुगल किशोर, पासी समाज के कौशल किशोर एवं वीपी सरोज, खटीक समाज के विद्यासागर सोनकर एवं विनोद सोनकर जैसे नामों पर चर्चा हो रही है। प्रदेश महामंत्री गीता शाक्य 2020 में राज्यसभा भेजी गई थीं। पार्टी उन्हें विधान सभा चुनाव लड़ा सकती है।