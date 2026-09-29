UP में 140 लाख हेक्टेयर पर बोआई का महाप्लान तैयार; गेहूं-दलहन को लेकर कृषि मंत्री ने क्या दिया अपडेट?

राज्य ब्यूरो, लखनऊ। उत्तर प्रदेश में इस बार रबी सीजन में 140 लाख हेक्टेयर क्षेत्र में फसलों की बोआई कराई जाएगी। कृषि मंत्री सूर्य प्रताप शाही ने मंगलवार को रबी अभियान-2026 के तहत राष्ट्रीय कृषि विज्ञान परिसर (एनएससी) नई दिल्ली में आयोजित दो दिवसीय राष्ट्रीय कृषि सम्मेलन में इस लक्ष्य की जानकारी दी। मंत्री ने कहा कि इस लक्ष्य में लगभग 100 लाख हेक्टेयर में गेहूं और 20-20 लाख हेक्टेयर में दलहन व तिलहन की बोआई की जाएगी।

कृषि मंत्री ने रबी फसलों के लिए प्रमाणित बीज वितरण के लक्ष्य को पूर्व निर्धारित 98,137 क्विंटल पर बहाल करने का अनुरोध किया। कहा कि चना, मटर और मसूर के बीज उत्पादन लक्ष्य को कम करने से राज्य बीज निगम सहित प्रदेश के रबी क्षेत्र पर विपरीत प्रभाव पड़ सकता है।