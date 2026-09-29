UP में 140 लाख हेक्टेयर पर बोआई का महाप्लान तैयार; गेहूं-दलहन को लेकर कृषि मंत्री ने क्या दिया अपडेट?
उत्तर प्रदेश सरकार ने इस रबी सीजन में 140 लाख हेक्टेयर क्षेत्र में फसलों की बोआई का लक्ष्य रखा है, जिसमें गेहूं, दलहन और तिलहन प्रमुख हैं।
HighLights
यूपी में रबी सीजन में 140 लाख हेक्टेयर बोआई का लक्ष्य।
गेहूं के लिए 100 लाख, दलहन-तिलहन के लिए 20-20 लाख हेक्टेयर।
कृषि मंत्री ने दलहन बीज वितरण लक्ष्य बहाल करने का अनुरोध किया।
राज्य ब्यूरो, लखनऊ। उत्तर प्रदेश में इस बार रबी सीजन में 140 लाख हेक्टेयर क्षेत्र में फसलों की बोआई कराई जाएगी। कृषि मंत्री सूर्य प्रताप शाही ने मंगलवार को रबी अभियान-2026 के तहत राष्ट्रीय कृषि विज्ञान परिसर (एनएससी) नई दिल्ली में आयोजित दो दिवसीय राष्ट्रीय कृषि सम्मेलन में इस लक्ष्य की जानकारी दी। मंत्री ने कहा कि इस लक्ष्य में लगभग 100 लाख हेक्टेयर में गेहूं और 20-20 लाख हेक्टेयर में दलहन व तिलहन की बोआई की जाएगी।
कृषि मंत्री ने रबी फसलों के लिए प्रमाणित बीज वितरण के लक्ष्य को पूर्व निर्धारित 98,137 क्विंटल पर बहाल करने का अनुरोध किया। कहा कि चना, मटर और मसूर के बीज उत्पादन लक्ष्य को कम करने से राज्य बीज निगम सहित प्रदेश के रबी क्षेत्र पर विपरीत प्रभाव पड़ सकता है।
प्रदेश सरकार दलहन व तिलहन विस्तार के लिए मिशन मोड पर कार्य कर रही है और 12 जिलाें में कृषि उन्नति योजना व धन-धान्य योजना का क्रियान्वयन कराया जा रहा है।
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बताया कि हाल ही में अतिवृष्टि से लगभग पांच लाख किसानों की फसल क्षति की सूचना पर कृषि विभाग और बीमा कंपनियों द्वारा सर्वेक्षण कराया जा रहा है, ताकि प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के तहत दावों का त्वरित निस्तारण हो सके। इस अवसर पर केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान, केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण राज्यमंत्री रामनाथ ठाकुर व भागीरथ चौधरी सहित सभी राज्यों के कृषि मंत्री उपस्थित थे।