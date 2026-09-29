यूपी चुनाव से पहले युवाओं को मिलेगा बड़ा तोहफा, प्रदेश की 11350 पंचायतों में जल्द बनेंगी डिजिटल लाइब्रेरी

राज्य ब्यूरो, जागरण, लखनऊ। प्रदेश की 11350 ग्राम पंचायतों में डिजिटल पुस्तकालयों की स्थापना को लेकर पंचायती राज मंत्री ओम प्रकाश राजभर और विभागीय अधिकारियों के बीच चल रहा विवाद समाप्त होने के बाद मुख्यमंत्री कार्यालय ने इससे संबंधित फाइल वापस कर दी है। मंत्री से कहा गया है कि पुस्तकालयों का कार्य शुरू कराने पर निर्णय जल्द लें।

अब गुरुवार को मंत्री और विभाग के प्रमुख सचिव इस मुद्दे पर बैठक कर काम शुरू कराने का रास्ता निकालेंगे। बैठक में पुस्तकालयों की स्थापना के लिए कंप्यूटर, फर्नीचर और प्रतियोगी पुस्तकों की खरीद किस संस्था के माध्यम से की जाएगी, इस पर चर्चा होगी।

मंत्री राजभर ने क्या बताया? मंत्री राजभर ने बताया है कि गुरुवार की बैठक में कार्यदायी संस्था के चयन पर निर्णय लिया जाएगा। आईटी और इलेक्ट्रानिक क्षेत्र में कार्यरत राज्य सरकार की संस्थाओं से बातचीत की जा रही है। पुस्तकालयों की स्थापना का कार्य विधान सभा चुनाव से पहले पूरा किया जाएगा। प्रमुख सचिव बने रविंद्र ने भी बैठक में निर्णय ले लिए जाने की बात कही है।