ट्रेन यात्रियों को निशाना बनाने वाला गुजरात का गैंग गिरफ्तार, GRP ने महिलाओं समेत 7 को दबोचा; 6 लाख का माल बरामद

जागरण संवाददाता, झांसी। गुजरात के भावनगर जिले से परिवार के साथ झांसी आकर ट्रेन में यात्रियों का सामान चोरी करने वाले गिरोह का जीआरपी ने खुलासा किया है। जीआरपी ने गिरोह में शामिल महिलाओं समेत सात लोगों को गिरफ्तार किया है।

इनके कब्जे से करीब छह लाख रुपये का चोरी का माल बरामद हुआ है। पूछताछ में आरोपियों से ट्रेन में चोरी की कई घटनाओं के बारे में जानकारी मिली है। अब पुलिस इनके आपराधिक इतिहास और दूसरे मामलों में संलिप्तता की जानकारी जुटा रही है।

बीते दिनों में ट्रेन में हुई एक चोरी के मामले में जीआरपी को सुराग मिले। जीआरपी एसपी विपुल कुमार श्रीवास्तव ने जीआरपी प्रभारी निरीक्षक लल्लू राम को टीम के साथ लगाया। इसी बीच मंगलवार दोपहर टीम ने रेलवे स्टेशन स्थित यॉर्ड मालगोदाम की तरफ जाने वाले ग्रुप डी रेस्ट हाऊस के पीछे पटरी के पास बैठे गैंग को पकड़ा।

मौके से गुजरात के भावनगर जिले के पालीताना थाना क्षेत्र के भीमवास मोहल्ला निवासी कृष्णा अमर भाई, अमर भाई, मनोज भाई, सोलंकी अमित दिलीप भाई, संगीता और ऊषा समेत सात लोगों को पकड़ा। इनके पास से सोने के दो कंगन, अंगूठी समेत करीब 50 लाख रुपये समेत अन्य जेवरात मिले। टीम में एसआइ रामप्रताप सिंह चन्देल, महिला एसआइ स्वाती शुक्ला, अखिलेश राय, आशू खान, योगेन्द्र सिंह, नरेन्द्र सिंह, ममता दिवाकर व प्रियंका शामिल रहीं।

लॉज के रजिस्टर से खुला अहम राज उदयपुर खजुराहो इण्टरसिटि में चोरी के बाद टीम ने सीसीटीवी फुटेज खंगाले। जांच दौरान पता चला कि घटना करने के बाद यह लोग चित्रा चौराहा स्थित एक लॉज में ठहरे थे। यहां ठहरने के दौरान जमा किए गए पहचान सम्बन्धी दस्तावेजों की जाँच की गई। लॉज में दिए गए आधार कार्ड से पुलिस को आरोपियों तक पहुंचने के लिए अहम सुराग मिला।