भाजपा महिला, किसान और एसटी मोर्चा के जिलाध्यक्ष घोषित, आपके जिले में किसे मिली कमान, यहां देखें लिस्ट
भाजपा की प्रदेश इकाई ने महिला, किसान और अनुसूचित जनजाति मोर्चा के जिलाध्यक्षों की सूची जारी की है। पार्टी ने ...और पढ़ें
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भाजपा ने महिला, किसान, एसटी मोर्चा जिलाध्यक्षों की सूची जारी की।
सामाजिक समीकरणों का ध्यान रखते हुए नियुक्तियां की गईं।
सप्ताहभर में क्षेत्रीय टीमों का गठन भी कर लिया जाएगा।
राज्य ब्यूरो, लखनऊ। भाजपा की प्रदेश इकाई ने महिला, किसान एवं अनुसूचित जनजाति मोर्चा के जिलाध्यक्षों की सूची जारी कर दी है। पार्टी ने सामाजिक समीकरण का पूरा ध्यान रखा है। हालांकि कई जिलों में अध्यक्षों का नाम तय न होने से घोषणा बाद में की जाएगी। सप्ताहभर में क्षेत्रीय टीमों का गठन कर लिया जाएगा।
भाजपा महिला मोर्चा की प्रदेश अध्यक्ष सरोज कुशवाहा, एसटी मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष विद्याभूषण गोंड और किसान मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष देवेंद्र चौधरी ने सूची जारी करते हुए सभी पदाधिकारियों को शुभकामनाएं दीं। बताया कि सप्ताहभर में क्षेत्रीय एवं जिला इकाई के पदाधिकारियों की घोषणा कर दी जाएगी। किसान मोर्चा में बड़ी संख्या में अगड़ी जाति के लोगों को अवसर दिया गया है।
तीनों मोर्चा के जिलाध्यक्षों की क्षेत्रवार सूची नीचे दी गई है-
पश्चिम क्षेत्र
|जिला का नाम
|किसान मोर्चा
|महिला मोर्चा
|एसटी मोर्चा
|रामपुर
|ऋषि पाण्डेय
|शकुन्तला लोधी
|-
|मुरादाबाद जिला
|अनुज विश्नोई
|सिम्पल चौहान
|-
|मुरादाबाद महानगर
|-
|सुनीता सैनी
|-
|शामली
|संजीव मलिक
|पूनम राणा
|-
|अमरोहा
|अनिल गुर्जर
|कमलेश सैनी
|-
|बिजनौर
|सुधीन्द्र चौधरी
|गार्गी अग्रवाल
|-
|सहारनपुर महानगर
|अरूण प्रताप सिंह
|-
|-
|सहारनपुर जिला
|विनोद पवांर
|उषा उपाध्याय
|-
|मुजफ्फरनगर / मुजफ्फरपुर
|अमित त्यागी
|विमल चौहान
|-
|मेरठ महानगर
|अक्षय भड़ाना
|-
|-
|गाजियाबाद महानगर
|देवेन्द्र यादव
|-
|-
|गाजियाबाद जिला
|देवेन्द्र डायमन्ड
|आरती मिश्रा
|-
|हापुड़
|गौरव प्रताप सिंह
|-
|-
|नोएडा महानगर
|मुक्तानन्द शर्मा
|-
|-
|सम्भल
|नेकपाल यादव
|-
|-
|बुलन्दशहर
|ललित प्रधान
|-
|-
|गौतमबुद्धनगर
|-
|संगीता तिवारी
|-
|बागपत
|-
|मीनाक्षी सिसोदिया
|-
बृज क्षेत्र
|जिला का नाम
|किसान मोर्चा
|महिला मोर्चा
|एसटी मोर्चा
|आगरा महानगर
|रवि राजपूत
|अपूर्वा जादोन
|-
|आगरा जिला
|अशोक चाहर
|मनीषा सिंह
|-
|मथुरा जिला
|-
|प्रतिमा सिंह
|-
|फिरोजाबाद महानगर
|अरूण सिंह गुर्जर
|अनुपम शर्मा
|-
|फिरोजाबाद जिला
|देवान्शु उपाध्याय
|आशा सिंह
|-
|एटा
|केशव राना
|-
|-
|अलीगढ जिला
|-
|सरिता महेश्वरी
|-
|हाथरस
|राजेन्द्र चौधरी
|शामली पाठक
|-
|मैनपुरी
|अनिल तिवारी
|प्रज्ञा सेंगर
|-
|कासगंज
|रंजीत सिंह
|अनिता उपाध्याय
|-
|बरेली महानगर
|-
|गरिमा अग्रवाल
|-
|बरेली जिला
|सतेन्द्र यादव
|-
|-
|आंवला
|विपिन सिंह
|मीना मौर्य
|-
|शाहजहाँपुर जिला
|अग्निवेश तिवारी
|बबली सिंह जी
|-
|शाहजहाँपुर महानगर
|विजय चौहान
|रूचि गुप्ता
|-
|पीलीभीत
|शरद पाल
|-
|-
|बदायूँ
|केशव चौहान
|सविता शर्मा
|-
कानपुर क्षेत्र
|जिला का नाम
|किसान मोर्चा
|महिला मोर्चा
|एसटी मोर्चा
|कानपुर उत्तर
|शैलेन्द्र सिंह
|-
|अनूप चौधरी
|कानपुर दक्षिण
|अजय प्रताप सिंह
|-
|धर्मवीर सिंह
|कानपुर ग्रामीण
|अनुराग शुक्ला
|श्वेता सिंह
|महेंद्र कुमार
|कानपुर देहात
|-
|दीपिका सिंह सेंगर
|सुमित गिहार
|इटावा
|राजवर्धन सिंह
|नीतू नारायण मिश्रा
|बृजेश गिहार
|कन्नौज
|रामबक्स लोधी
|प्राची गुप्ता
|मोहित गिहार
|फर्रूखाबाद
|विभवेश सिंह राठौर
|-
|संजय गिहार
|औरैया
|-
|प्रतिमा अवस्थी
|उपेंद्र कुमार
|झांसी महानगर
|देवेन्द्र राय
|-
|दिनेश राज सहारिया
|झांसी जिला
|कृष्ण चन्द्र तिवारी
|-
|गोपाल सहारिया
|महोबा
|राजेश राजपूत
|संध्या तिवारी
|विजय बहादुर
|हमीरपुर
|अमित सिंह उर्फ चुनमुन
|-
|सुघर सिंह
|फतेहपुर
|रणदीप परिहार
|-
|जसवंत गिहार
|बांदा
|राजा दीक्षित उर्फ संदीप
|-
|कोदूराम खैरवार
|ललितपुर
|बलराम लोधी
|रुचिका बुन्देला
|रामचंद्र सहारिया
|चित्रकूट
|-
|अर्चना सिंह
|जयगोपाल कोल
|जालौन
|-
|-
|लल्लू गिहार
अवध क्षेत्र
|जिला का नाम
|किसान मोर्चा
|महिला मोर्चा
|एसटी मोर्चा
|लखनऊ महानगर
|जितेन्द्र सिंह
|अर्चना साहू
|-
|लखनऊ जिला
|विमलेश मिश्रा
|सुनीता पाण्डेय
|-
|सीतापुर
|रवि तिवारी
|-
|-
|लखीमपुर
|-
|प्रतिमा सिंह भदौरिया
|-
|हरदोई
|संजय सिंह गुड्डू
|अनुराधा मिश्रा
|-
|बाराबंकी
|-
|रामेश्वरी मिश्रा
|-
|अम्बेडकरनगर
|अभिमन्यु अग्रहरी
|-
|-
|बलरामपुर
|दीपचन्द्र जायसवाल
|-
|-
|गोण्डा
|देवेन्द्र दीक्षित
|बीनाराय राजभर
|-
|श्रावस्ती
|अविनाश सिंह उर्फ लव बाबा
|-
|-
|उन्नाव
|कमल बाजपेयी
|निम्मी अरोडा
|-
|अयोध्या महानगर
|अनुराग त्रिपाठी
|-
|-
|अयोध्या जिला
|रॉकी द्विवेदी
|अंजू पाण्डेय
|-
काशी क्षेत्र
|जिला का नाम
|किसान मोर्चा
|महिला मोर्चा
|एसटी मोर्चा
|वाराणसी महानगर
|राजेन्द्र सिंह पटेल
|प्रज्ञा पाण्डेय
|मनोज गोंड
|वाराणसी जिला
|कृष्ण कुमार मिश्रा
|किरण मिश्रा
|विजय गोंड
|गाजीपुर
|धनंजय चौबे
|माया सिंह
|अशोक गोंड
|भदोही
|संतोष सिंह डम्पू
|-
|मुकेश गोंड
|जौनपुर
|भूपेश सिंह
|प्रीति गुप्ता
|प्रमोद कुमार गोंड
|मछलीशहर
|राजेश सिंह (स्टर्लिंग)
|अनुपमा राय
|उमाशंकर गोंड
|प्रयागराज महानगर
|मंजीत कुशवाहा
|रीता सिंह
|राजेश गोंड
|प्रयागराज यमुनापार
|रेवती पाल
|आरती सिंह
|प्रद्युमन कोल
|प्रयागराज गंगापार
|प्रभाकर द्विवेदी परेवा
|रूपम त्रिपाठी
|-
|कौशाम्बी
|योगेन्द्र सिंह
|नीतू कनौजिया
|-
|मिर्जापुर
|सुरेन्द्र सिंह
|-
|राजेश गोंड
|सोनभद्र
|सुनील चौबे
|आशा विश्वकर्मा
|मोहरलाल खरवार
|प्रतापगढ़
|अतुल शुक्ला
|कुसुम गुप्ता
|अंजय कुमार गिहार
|सुल्तानपुर
|कालीसहाय पाठक
|-
|राजेश कुमार नट
|चन्दौली
|ओमप्रकाश मौर्य
|प्रियंका तिवारी
|कुन्दन गोंड
गोरखपुर क्षेत्र
|जिला का नाम
|किसान मोर्चा
|महिला मोर्चा
|एसटी मोर्चा
|गोरखपुर महानगर
|जीतेन्द्र सैनी
|प्रीति शाही
|विनोद कुमार गोंड
|गोरखपुर जिला
|-
|पूजा सिंह कौशिक
|धर्मराज गोंड
|आजमगढ़
|तारकेश्वर सिंह
|अलका सिंह
|नंदलाल गोंड
|देवरिया
|काशीपती शुक्ला
|अराधना पाण्डेय
|सिद्धिविनायक गोंड
|संतकबीरनगर
|विजयबहादुर सिंह
|किरण प्रजापति
|आनंद गोंड
|महराजगंज
|हृदय कुमार उपाध्याय
|शुभ लक्ष्मी सिंह
|प्रदीप गोंड
|मऊ
|गिरीश नारायण राय
|सन्नो गुप्ता
|पप्पू गोंड
|कुशीनगर
|केशव पाण्डेय
|रूपम राव
|मार्कन्डेय गोंड
|बस्ती
|वरूण कुमार पाण्डेय
|शैल त्रिपाठी
|रामसूरत गोंड
|सिद्धार्थनगर
|-
|-
|रामू गोंड
|लालगंज
|-
|-
|अनिल गोंड
|बलिया
|अभिजीत तिवारी बब्लू
|श्वेता राय
|चन्दंदन गोंड
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