मुरादाबाद भाजपा मोर्चों में बड़ा फेरबदल: अनुज बिश्नोई किसान मोर्चा के प्रमुख, महिला मोर्चा को भी मिली नई कमान

जागरण संवाददाता, मुरादाबाद। अनुसूचित मोर्चा के बाद सोमवार को भाजपा की ओर से किसान मोर्चा व महिला मोर्चा के जिलाध्यक्षों की घोषणा कर दी गई। हैरानी वाली बात यह रही कि महानगर किसान मोर्चा होल्ड कर दिया गया, जो चर्चा का विषय बना है।

किसान मोर्चा में जिले के अध्यक्ष बने अनुज बिश्नोई मूलरूप से कांठ के ग्राम सलेमपुर के रहने वाले हैं। इससे पहले वह किसान मोर्चा में जिला महामंत्री के दायित्व का निर्वहन कर चुके हैं। इधर, महानगर में किसान मोर्चा में अध्यक्ष पद के लिए ललित चौधरी, आलोक शर्मा व जयप्रकाश पाल तीन नामों का पैनल भेजा गया था।

चर्चा है कि नामों को लेकर संगठन में ही विरोधाभास के चलते उसे होल्ड कर दिया गया। ऐसे में फिर से तीन नामों का पैनल मांगा जा सकता है। इधर, महिला मोर्चा की जारी सूची में भी चौकाने वाला नाम सामने आया।