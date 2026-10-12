भाजपा अनुसूचित मोर्चा ने जारी की 98 जिलाध्यक्षों की सूची, आपके जिले में किसे मिला पद, यहां देखें लिस्ट
भाजपा अनुसूचित मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष अशोक रावत ने 98 संगठनात्मक जिलों के अध्यक्षों की सूची जारी की है।
राज्य ब्यूराे, लखनऊ। भाजपा अनुसूचित मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष एवं सांसद अशोक रावत ने रविवार को 98 संगठनात्मक जिलों के अध्यक्षों की सूची जारी कर दी। इसमें पश्चिम क्षेत्र के 19, ब्रज क्षेत्र के 18, कानपुर क्षेत्र के 16, अवध क्षेत्र के 15, काशी क्षेत्र के 16 एवं गोरखपुर क्षेत्र के 11 जिले शामिल हैं। इसमें पार्टी ने सभी दलित जातियों के समायोजन का प्रयास किया है।
पश्चिम क्षेत्र में वाल्मीकि एवं जाटव को ज्यादा अवसर दिया गया है। ब्रज क्षेत्र में दिवाकर एवं कठेरिया को ज्यादा मौके दिए गए हैं। काशी क्षेत्र में कोरी, पासी, सोनकर को तवज्जो दी गई है। गोरखपुर क्षेत्र में 11 में से चार अध्यक्ष पासवान समाज के बनाए गए हैं। अशोक रावत ने कहा कि जिलाध्यक्षों के चयन में सभी पहलुओं का ध्यान दिया गया है। दलित समाज पूरी तरह भाजपा के साथ खड़ा है।
भाजपा अनुसूचित मोर्चा के जिलों के अध्यक्षों की क्षेत्रवार सूची
पश्चिम क्षेत्र
|क्र.
|जिला / महानगर
|नाम
|1
|रामपुर
|सुशील दिवाकर
|2
|मुरादाबाद जिला
|रविन्द्र सिंह रैदास
|3
|मुरादाबाद महानगर
|सिद्धान्त भारती वाल्मीकि
|4
|संभल
|महावीर जाटव
|5
|अमरोहा
|संजय वाल्मीकि
|6
|बिजनौर
|पीयूष राज
|7
|सहारनपुर जिला
|दुष्यन्त सिंह
|8
|सहारनपुर महानगर
|वरदान घावरी
|9
|मुजफ्फरनगर
|यशवीर सिंह
|10
|शामली
|जगदेव सिंह
|11
|मेरठ जिला
|कुलदीप मसूरी
|12
|मेरठ महानगर
|विनोद जाटव
|13
|हापुड़
|संजय वाल्मीकि
|14
|बागपत
|रविन्द्र आर्य
|15
|गाजियाबाद जिला
|अमित तिसावर
|16
|गाजियाबाद महानगर
|वेदप्रकाश जाटव
|17
|नोएडा महानगर
|अजय वाल्मीकि
|18
|गौतमबुद्धनगर
|सचिन गौतम
|19
|बुलंदशहर
|राहुल वाल्मीकि
बृज क्षेत्र
|क्र.
|जिला / महानगर
|नाम
|1
|आगरा जिला
|सोनू दिवाकर
|2
|आगरा महानगर
|हर्ष दिवाकर
|3
|मथुरा जिला
|सतीश कुमार वाल्मीकि
|4
|मथुरा महानगर
|बृजमोहन
|5
|फिरोजाबाद जिला
|अखिलेश गौतम
|6
|फिरोजाबाद महानगर
|हरिबाबू दिवाकर
|7
|अलीगढ़ जिला
|मुकेश सूर्यवंशी
|8
|हाथरस
|तपन जौहर
|9
|मैनपुरी
|गौतम कठेरिया
|10
|एटा
|धर्मेन्द्र दिवाकर
|11
|कासगंज
|सुमित वाल्मीकि
|12
|बरेली जिला
|विनोद दिवाकर
|13
|बरेली महानगर
|अभिजीत कठेरिया
|14
|आंवला
|रजत राज वाल्मीकि
|15
|बदायूँ
|तेजपाल सागर
|16
|पीलीभीत
|हेमराज दिवाकर
|17
|शाहजहाँपुर जिला
|महेंद्र पाल सिंह
|18
|शाहजहाँपुर महानगर
|विनोद कुमार कनौजिया
कानपुर क्षेत्र
|क्र.
|जिला / महानगर
|नाम
|1
|कानपुर उत्तर
|विजय वाल्मीकि
|2
|कानपुर दक्षिण
|जय नारायण कुरील
|3
|कानपुर ग्रामीण
|राजेश कोरी
|4
|कानपुर देहात
|सुमित कठेरिया
|5
|औरैया
|अशोक दोहरे
|6
|इटावा
|शिवनीत सीनू कठेरिया
|7
|फतेहपुर
|रविन्द्र कुमार उर्फ रिंकू पुरी
|8
|कन्नौज
|महिपाल कनौजिया
|9
|फर्रुखाबाद
|अमित कठेरिया
|10
|बाँदा
|धनंजय चौधरी
|11
|महोबा
|ईश्वर दयाल
|12
|झाँसी महानगर
|अमित खटिक
|13
|झाँसी जिला
|अकाश आर्य
|14
|ललितपुर
|मीनू वाल्मीकि
|15
|हमीरपुर
|कपिल वर्मा
|16
|जालौन
|कैलाश बाबू वर्मा
अवध क्षेत्र
|क्र.
|जिला / महानगर
|नाम
|1
|लखनऊ महानगर
|कुंदन सिंह गौतम
|2
|लखनऊ जिला
|अभिषेक रावत
|3
|रायबरेली
|राम बरन रावत
|4
|उन्नाव
|प्रदीप कुमार राजपूत
|5
|सीतापुर
|रामकिशोर कनौजिया
|6
|लखीमपुर
|प्रमोद चौधरी
|7
|हरदोई
|रवि वाल्मीकि
|8
|अयोध्या जिला
|सियाराम रावत
|9
|अयोध्या महानगर
|अभिषेक सागर
|10
|अम्बेडकर नगर
|परशुराम चौधरी
|11
|बाराबंकी
|मनोज कुमार कुरील
|12
|बलरामपुर
|राजाराम गौतम
|13
|बहराइच
|संजय राव
|14
|गोंडा
|सचिन वाल्मीकि
|15
|श्रावस्ती
|दिलीप सरोज
काशी क्षेत्र
|क्र.
|जिला / महानगर
|नाम
|1
|वाराणसी महानगर
|मनोज सोनकर
|2
|वाराणसी जिला
|सुरेन्द्र प्रताप
|3
|चन्दौली
|रंजीत कुमार
|4
|गाजीपुर
|अमित सिद्धार्थ
|5
|मिर्जापुर
|जयप्रकाश
|6
|भदोही
|रमेश पासी
|7
|सोनभद्र
|नीरज कनौजिया
|8
|जौनपुर
|विमल गौतम
|9
|मछलीशहर
|आशीष सरोज
|10
|सुल्तानपुर
|विश्व प्रताप कोरी
|11
|अमेठी
|रोहित चौधरी पासी
|12
|प्रयागराज महानगर
|संजय पासवान
|13
|प्रयागराज यमुनापार
|दुबराज भारती
|14
|प्रयागराज गंगापार
|सूरज पासी
|15
|प्रतापगढ़
|हरिश्चंद्र सोनकर
|16
|कौशाम्बी
|शिवमूरत उर्फ भैयन
गोरखपुर क्षेत्र
|क्र.
|जिला / महानगर
|नाम
|1
|गोरखपुर महानगर
|राजेश कुमार
|2
|गोरखपुर जिला
|संजीव पासवान
|3
|महाराजगंज
|प्रमोद पासवान
|4
|कुशीनगर
|नकुल वर्मा
|5
|देवरिया
|विनोद कुमार
|6
|बस्ती
|प्रभुदयाल वर्मा
|7
|संतकबीरनगर
|राजू राणा पासवान
|8
|आजमगढ़
|सौदागर भारतीय
|9
|लालगंज
|अरविन्द कनौजिया
|10
|मऊ
|पवन कुमार परिवर्तन
|11
|बलिया
|सुधीर पासवान