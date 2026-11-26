राज्य ब्यूरो, लखनऊ। उत्तर प्रदेश में भोजपुरी समाज से जुड़े लोगों के लिए करीब 12 वर्ष बाद बड़ा कदम उठाया गया है। प्रदेश सरकार ने उत्तर प्रदेश भोजपुरी अकादमी में पांच पदों पर नामांकन किया है। अखिल भारतीय भोजपुरी समाज के राष्ट्रीय अध्यक्ष प्रभुनाथ राय को अकादमी का उपाध्यक्ष नामित किया गया है। उपाध्यक्ष को राज्य मंत्री स्तर की सुविधाएं मिलेंगी। वह लखनऊ के गोमतीनगर विस्तार स्थित वास्तुखंड के निवासी हैं।

भोजपुरी अकादमी की स्थापना की घोषणा तत्कालीन मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने अगस्त 2014 में की थी। इसका उद्देश्य भोजपुरी भाषा, साहित्य और संस्कृति को बढ़ावा देना था। हालांकि, लंबे समय तक अकादमी की कार्यकारिणी का गठन नहीं हो सका था। अब पांच पदों पर नामांकन के साथ इसकी कार्यकारिणी के गठन की प्रक्रिया आगे बढ़ी है।