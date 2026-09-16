अब यूपी के गांव-गांव पहुंचेगी 'भारत टैक्सी', बिना कमीशन और एक्स्ट्रा चार्ज के मिलेगी बाइक-ऑटो और कैब

राज्य ब्यूरो, लखनऊ। लखनऊ-कानपुर में सक्रिय ‘भारत टैक्सी’ माडल अब प्रदेश के सभी 75 जिलों तक पहुंचाने की तैयारी है। सहकारी टैक्सी माडल को प्रदेशव्यापी स्वरूप देने की योजना बनाई जा रही है।

खास बात यह है कि यात्रियों को जीरो कमीशन और मांग अधिक होने के बावजूद किराया न बढ़ने वाला विकल्प मिलेगा। साथ ही टैक्सी चलाने वाले सारथियों को कारोबार में हिस्सेदार बनाने की अवधारणा पर काम होगा। बाइक, आटो और कैब तीनों तरह की सेवाएं उपलब्ध कराने की योजना है।