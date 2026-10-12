'जेन जी' तक पहुंचेगा भारत का दर्शन और विज्ञान, 21 नवंबर को होगी 'भारत बौद्धिक्स 2.0' परीक्षा; जीतने पर मिलेंगे 1 लाख

राज्य ब्यूरो, जागरण, लखनऊ। भारतीय ज्ञान परंपरा, विज्ञान और दर्शन की जानकारी विद्यार्थियों खास कर जेन जी तक पहुंचाने के लिए 21 नवंबर को भारत बौद्धिक्स 2.0 राष्ट्रीय परीक्षा होगी। इसमें स्नातक (यूजी) और स्नातकोत्तर (पीजी) के विद्यार्थी भाग ले सकेंगे। परीक्षा में देशभर में पहला स्थान पाने वाले विद्यार्थी को एक लाख रुपये का पुरस्कार दिया जाएगा। उच्च शिक्षा मंत्री योगेंद्र उपाध्याय ने सोमवार को लखनऊ स्थित अपने आवास पर परीक्षा के पोस्टर का विमोचन किया।

विद्या भारती उच्च शिक्षा संस्थान (वीबीयूएसएस) की ओर से उत्तर प्रदेश के उच्च शिक्षा विभाग के समन्वय से यह परीक्षा आयोजित की जाएगी। इसके माध्यम से विद्यार्थियों को भारत की समृद्ध ज्ञान परंपरा, विज्ञान, दर्शन और संस्कृति से परिचित कराना है। उच्च शिक्षा मंत्री ने सभी विश्वविद्यालयों और महाविद्यालयों से विद्यार्थियों की अधिक से अधिक भागीदारी करने की अपील की। आफलाइन परीक्षा दो घंटे की होगी।

इसमें कला, विज्ञान, वाणिज्य और सामाजिक विज्ञान विषयों के विद्यार्थी भाग ले सकेंगे। भारतीय ज्ञान परंपरा से जुड़े सामान्य प्रश्न और एक विवरणात्मक प्रश्न पूछा जाएगा। विद्यार्थियों के लिए 100 रुपये पंजीकरण शुल्क है। सभी उच्च शिक्षण संस्थानों को संस्थागत पंजीकरण कराना अनिवार्य है।