लखनऊ में बिना सुरक्षा मानकों के नहीं जगमगाएंगे रामलीला व दुर्गा पूजा पंडाल, 11 नियम हैं अनिवार्य

जागरण संवाददाता, लखनऊ। राजधानी में रामलीला व दुर्गा पंडालों को रोशन करने से पहले विद्युत सुरक्षा निदेशालय द्वारा जारी 11 मानकों का पालन आयोजकों को करना पड़ेगा। निदेशालय ने राजधानी में चार टीमें बनाई हैं। विद्युत सुरक्षा अधिकारी से लेकर सहायक निदेशक स्तर के अधिकारी पंडालों में निरीक्षण करके मानकों को पूरा करवाने में लगे हैं। 12 अक्टूबर तक 250 दुर्गा व रामलीला से जुड़े पंडालों का निरीक्षण करके स्टैंडर्ड आपरेटिंग प्रोसीजर (एसओपी) का पालन कराने का दावा निदेशालय ने किया है।

इसके बाद एनओसी जारी की जा रही है। बिजली विभाग भी एसओपी का पालन करने के बाद ही बिजली कनेक्शन दे रहा है। विद्युत सुरक्षा निदेशालय के निदेशक गिरीश कुमार सिंह ने बताया कि प्रदेश भर में गठित निदेशालय की टीमों द्वारा पंडालों में पिछले चार दिनों से अभियान चलाकर मानकों का पालन कराया जा रहा है। अमूमन बड़े पंडाल आयोजकों को इसकी जानकारी है। फिर भी कोई कमी न रहे, इसके लिए टीमों ने रविवार को भी जांच करने का काम किया।

सहायक निदेशक आलोक शुक्ला के मुताबिक पंडालों के आसपास की बिजली लाइनों व ट्रांसफार्मरों की खामियों को भी दूर करने की सलाह बिजली अभियंताओं को दिए गए हैं। अधिकांश स्थानों पर बिजली विभाग की टीमों ने सुधार भी कर लिया है। बिजली विभाग को नौ बिन्दुओं पर ध्यान देने के निर्देश दिए गए हैं।

इसकी एसओपी अभियंताओं के जानकारी में है लेकिन इसके बाद भी जहां पंडाल लगे हैं, उनके अंतर्गत आने वाले बिजली उपकेंद्रों के अभियंताओं को एसओपी भेजकर अवगत कराने का काम किया जा रहा है। शुक्ला ने बताया कि 15 अक्टूबर की दोपहर तक निरीक्षण का कार्य पूरा कर लिया जाएगा।