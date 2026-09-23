अमृतसर के लिए स्पेशल ट्रेन चलाएगा रेलवे, चार अक्टूबर से होगा संचालन; लखनऊ से भी मिलेगी सुविधा

जागरण संवाददाता, लखनऊ। रेलवे चार अक्टूबर से बरौनी से लखनऊ होकर अमृतसर के लिए चार अक्टूबर से स्पेशल ट्रेन चलाएगा। यह ट्रेन सप्ताह में एक दिन चलेगी।

ट्रेन 04668 स्पेशल चार अक्टूबर से 29 नवंबर तक प्रत्येक रविवार को अमृतसर से रात 8:10 बजे चलकर अगले दिन आलमनगर से सुबह 10:40 बजे होते हुए बरौनी रात 2:10 बजे पहुंचेगी। इसी तरह 04667 स्पेशल छह अक्टूबर से एक दिसंबर तक प्रत्येक मंगलवार को बरौनी से सुबह 5:05 बजे चलेगी। यह ट्रेन आलमनगर से रात 9:10 बजे होते हुए अमृतसर दोपहर 1:50 बजे पहुंचेगी।

ट्रेन का ठहराव शाहपुर पटोरी, हाजीपुर, सोनपुर, छपरा, बलिया, गाजीपुर सिटी, औंड़िहार, वाराणसी, मां बेल्हादेवी धाम प्रतापगढ़, रायबरेली, हरदोई, शाहजहांपुर, बरेली, मुरादाबाद, सहारनपुर, यमुनानगर जगाधरी, अंबाला कैंट, ढंडारी कलां, फगवाड़ा, जलंधर सिटी और ब्यास स्टेशनों पर होगा। ट्रेन में एसी सेकेंड की एक, एसी थर्ड की दो, स्लीपर की नौ और जनरल श्रेणी की छह बोगियां होंगी।

ठहराव दिया हरियाणा के पानीपत जिले में 20 सितंबर से 31 अक्टूबर तक आयोजित होने वाले अंतरराष्ट्रीय निरंकारी संत समागम के 79वें वार्षिक अधिवेशन में शामिल होने वाले श्रद्धालुओं की सुविधा के लिए रेलवे 15707/15708 कटिहार-अमृतसर एक्सप्रेस का भोडवाल माजरी स्टेशन पर दो मिनट का अस्थायी ठहराव प्रदान करेगा।

स्वच्छता सेवा अभियान रेलवे ने स्वच्छता ही सेवा-2026 अभियान के तहत बादशाहनगर स्टेशन पर जनजागरुकता अभियान चलाया। सेवानिवृत्त रेल अधिकारी एमपी सिंह ने यात्रियों एवं रेल कर्मचारियों को स्वच्छता के महत्व, कचरा पृथक्करण, सिंगल यूज प्लास्टिक के बहिष्कार व स्टेशन परिसर और ट्रेनों में स्वच्छता बनाए रखने के लिए जागरूक किया गया।