रेलवे अधिकारियों को बड़ी सौगात, यूपी के 157 स्टेशनों पर अब मिलेगी हाईटेक सुविधा; गर्मी से मिलेगा छुटकारा

जागरण संवाददाता, लखनऊ। बढ़ती गर्मी न केवल रेलवे स्टेशनों पर ट्रेन आपरेशन के लिए अहम पैनल को प्रभावित करती है, 12 घंटे लगातार काम करने वाले स्टेशन मास्टरों और अधीक्षकों को भी बेहाल कर देती है। उत्तर रेलवे लखनऊ मंडल प्रशासन ने ट्रेन आपरेशन में काम आने वाले पैनल को भीषण गर्मी से बचाने और स्टेशन मास्टरों स्टेशन अधीक्षकों को राहत देने के लिए आदेश जारी किया है। मंडल के 157 स्टेशनों पर एसी लगाए जाएंगे।

दरअसल ट्रेनों की संख्या मंडल में लगातार बढ़ रही है। इसके सापेक्ष सहायक स्टेशन मास्टरों, स्टेशन मास्टरों और स्टेशन अधीक्षकों की संख्या कम है। यहीं कारण है कि कानपुर पुल बायां किनारा से लेकर वाराणसी तक मंडल के कई छोटे-बड़े स्टेशनों पर इन स्टेशन मास्टरों और स्टेशन अधीक्षकों को आठ की जगह 12 घंटे तक काम करना पड़ रहा है।