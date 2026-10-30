नए साल में रफ्तार पकड़ेगा बाराबंकी-बहराइच एक्सप्रेसवे, 6 लेन के लिए मिट्टी परीक्षण और यार्ड का काम शुरू

जागरण संवाददाता, लखनऊ।

प्राधिकरण अफसरों ने बताया कि बाराबंकी से बहराइच के बीच राष्ट्रीय राजमार्ग-927 का निर्माण 6,969.04 करोड़ की लागत से बनना है। परियोजना का मुख्य उद्देश्य राज्य के प्रमुख आर्थिक और लाजिस्टिक केंद्रों के बीच निर्बाध कनेक्टिविटी प्रदान करना है। इस राष्ट्रीय राजमार्ग की लंबाई 101.51 किमी है।

एनएचएआइ के मुताबिक इस राष्ट्रीय राजमार्ग को हाइब्रिड एन्यूटी माडल (एचएएम) के तहत बनाया जाना है। यह राष्ट्रीय राजमार्ग सिर्फ दो जिलों को नहीं जोड़ेगा, बल्कि अंतरराष्ट्रीय व्यापार के लिए भी मील का पत्थर साबित होगा। नेपालगंज सीमा के माध्यम से भारत और नेपाल के बीच एक महत्वपूर्ण 'ट्रेड कारिडोर बनेगा'।

भूमि अधिग्रहण में 1574 करोड़ होंगे खर्च परियोजना में 3,485.49 करोड़ से राजमार्ग का निर्माण होगा और भूमि अधिग्रहण में 1,574.85 करोड़ खर्च करना पड़ेगा। वहीं एनएचएआइ अफसरों ने बताया कि वन विभाग की 70 हेक्टेअर जमीन पर जो पेड़ काटे जाएंगे, उसके एवज में दस गुना पेड़ लगाए जाएंगे।