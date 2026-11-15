आजम खां से चार दिन में ईडी ने पूछे 80 सवाल, मनी लॉन्ड्रिंग मामले में चार्जशीट दाखिल करने की तैयारी

राज्य ब्यूरो, लखनऊ। समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता व पूर्व मंत्री आजम खां से चार दिन की पुलिस कस्टडी रिमांड में प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) की टीम करीब 80 सवाल पूछ चुकी है। हालांकि, रविवार को पूछताछ के दौरान टीम कोई खास बयान दर्ज नहीं कर सकी।

चार दिन की रिमांड का सोमवार यानी 16 नवंबर को आखिरी दिन है। ऐसे में ईडी की टीम शेष सवालों के जवाब हासिल करने के साथ ही जांच से जुड़े महत्वपूर्ण वित्तीय लेनदेन और दस्तावेजों के संबंध में पूछताछ करेगी।

चार्जशीट दाखिल करने की तैयारी

आजम खां के विरुद्ध दर्ज मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में ईडी अब आरोपपत्र (चार्जशीट) दाखिल करने की तैयारी में है। रिमांड के दौरान पूछताछ से मिले जवाब और साक्ष्यों के आधार पर जांच को अंतिम रूप देने की दिशा में भी काम किया जा रहा है। इसके अलावा इलाहाबाद हाई कोर्ट की लखनऊ पीठ में मामले से संबंधित सुनवाई और संभावित आदेश को लेकर भी ईडी अपनी जांच से जुड़े तथ्य तैयार कर रही है।

ईडी की जांच का प्रमुख केंद्र मौलाना मोहम्मद अली जौहर विश्वविद्यालय के निर्माण में खर्च हुई रकम और उसके स्रोत हैं। एजेंसी विश्वविद्यालय से जुड़ी जमीन और 59 भवनों की संपत्तियों को लेकर पहले ही 426.46 करोड़ रुपये की संपत्ति अस्थायी रूप से अटैच कर चुकी है।