राज्य ब्यूरो, लखनऊ। समाजवादी पार्टी के महासचिव आजम खां की जेल से रिहाई के बाद उनके स्वागत को लेकर उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने सपा अध्यक्ष पर हमला करते हुए कहा कि जमानत का अर्थ बेगुनाही नहीं होता। न्यायालय के फैसले का सम्मान है, लेकिन इससे आरोप समाप्त नहीं हो गए।

मौर्य ने इंटरनेट मीडिया पर लिखी पोस्ट में अखिलेश यादव पर तंज कसते हुए पूछा है कि हो सकता है कि उन्हें याददाश्त का संकट हो। इसलिए उन्हें याद दिलाना जरूरी है कि उनकी वोट बैंक की राजनीति, रामभक्तों पर गोली चलवाने, दंगों, अपराधियों को संरक्षण देने, ध्वस्त कानून व्यवस्था, जातिवाद और परिवारवाद की राजनीति को जनता नहीं भूली है।