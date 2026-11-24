जागरण संवाददाता, लखनऊ। बेकिंग कलाकार अपराजिता हांडा ने रविवार को रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह को केक से तैयार उनका पोर्ट्रेट भेंट किया।

केक पर प्रदेश की सांस्कृतिक विरासत को जीवंत करने वाली अपराजिता ने बताया कि उन्हें 16 नवंबर को पुणे में आयोजित राष्ट्रीय प्रदर्शनी में उत्कृष्ट प्रस्तुति के लिए वर्ल्ड बुक ऑफ रिकॉर्ड्स, लंदन की ओर से प्रमाणपत्र प्रदान किया गया था।