'नाराजगी गोमती में बहाएं, तीसरी बार सरकार बनाएं; UP में लागू करेंगे UCC', शाह ने कार्यकर्ताओं को दिया विजय मंत्र

राज्य ब्यूरो, लखनऊ। बूंदाबांदी के बीच चौधरी चरण सिंह अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा से छतरी लगाकर बाहर निकले केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने भाजपा प्रदेश कार्यसमिति की बैठक में पहुंचते ही कहा कि ‘बोलिये भारत माता की जय, आवाज कम क्यों है ठंड बढ़ी नहीं अभी, लगातार तीसरी बार सरकार बनानी है। विजय संकल्प की मुठ्ठी भींचिए’।

कार्यकर्ताओं को प्रोत्साहित करते हुए शाह ने उन्हें भाजपा का मालिक बताकर बड़ा संदेश दिया। वहीं कार्यकर्ताओं से भ्रम, अवसाद व नाराजगी गोमती में नदी में फेंककर प्रदेश में तीसरी बार भाजपा सरकार बनाने में जुटने का आह्वान किया। कार्यकर्ताओं ने तालियां बजाकर उनका अभिनंदन किया। थोड़ा रुककर फिर गर्मजोशी से कहा ‘सरकार बनने पर प्रदेश में यूसीसी (समान नागरिक संहिता) लागू की जाएगी’।

सपा प्रमुख अखिलेश यादव को स्मरण दिलाया कि आज के ही दिन मुलायम सिंह यादव ने कारसेवकों पर गोलियां चलवाई थी, जिसे तीसरी पीढ़ी भी कभी नहीं भूलेगी। कहा कि राहुल गांधी की बकवास का जवाब कार्यकर्ता वोटों से देंगे। गृह मंत्री ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की मुक्त कंठ से प्रशंसा करते हुए कहा कि उनके कठोर शासन से प्रदेश अपराधमुक्त हुआ और यहां जमकर निवेश बरसा।

शाह ने दिया चुनावी मंत्र 2027 का चुनाव केवल सरकार के कामकाज के भरोसे नहीं जीता जाएगा, इसके लिए कार्यकर्ताओं को पूरी ताकत लगानी होगी। शाह का चुनावी मंत्र स्पष्ट था- नाराजगी छोड़िए, संगठन के लिए जुटिए और 2027 में कमल खिलाइए। डा. राम मनोहर लोहिया विधि विश्वविद्यालय के डा. भीमराव आंबेडकर प्रेक्षागृह में आयोजित कार्यक्रम में अमित शाह ने 37 मिनट के संबोधन में कार्यकर्ताओं का ध्यान मिशन-2027 की तरफ खींचने पर विशेष फोकस रखा। कहा कि संभव है कि कुछ कार्यकर्ता मंत्री बनना चाहते हों और उन्हें राज्यमंत्री बनाया गया हो। कोई कैबिनेट मंत्री बनना चाहता हो, किसी की इच्छा सांसद बनने की रही हो और उसे जिला पंचायत सदस्य का दायित्व मिला हो। लेकिन कार्यकर्ताओं का सर्वाधिक सम्मान भाजपा ही करती है।

उत्तर प्रदेश में यह सबसे अधिक हुआ है। 2027 का चुनाव जीतने के लिए अभी से मैदान में उतरना होगा। शाह ने कहा कि ‘जब मैं 2014 में उत्तर प्रदेश का प्रभारी बनकर आया तो उत्साह की कमी नजर आ रही थी। सबको प्रोत्साहित करने का परिणाम रहा कि संगठन जुट गया और हम रिकार्ड 71 सीटें जीत गए’। 2017 के विधानसभा चुनाव के दौरान भी विरोधी दल भाजपा की हार की गारंटी ले रहे थे।

नोटबंदी के बाद राजनीतिक विरोधियों को अपनी जीत का भरोसा था, लेकिन परिश्रमी कार्यकर्ताओं ने सारे आकलन बदल दिए। भाजपा ने 403 सदस्यीय विधानसभा में 312 सीटें जीतकर सरकार बनाई। शाह ने कहा कि उत्तर प्रदेश में भाजपा की राजनीतिक यात्रा कार्यकर्ताओं के परिश्रम का परिणाम है।

इसी ताकत के साथ उतरना होगा। गृह मंत्री ने कांग्रेस नेता राहुल गांधी और सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव पर तंज भी कसा। कहा कि 1984 में भाजपा की दो सीटों को लेकर कांग्रेस ने ताना मारा, जिसे पार्टी ने अपनी मजबूती बना ली। कार्यकर्ताओं के दम पर भाजपा सरकार बनाने में सफल हुई।

शाह ने कहा कि मैच हारने के बाद तैयारी में जुटने के बजाय राहुल गांधी और अखिलेश यादव अंपायर पर अंगुली उठाने लगे हैं। संसद के विशेष सत्र में चर्चा की चुनौती दी। शाह ने कहा कि राहुल गांधी 2024 के आंकड़ों में ही उलझे हैं, जबकि इतनी सीटें कांग्रेस पिछले तीन लोकसभा चुनावों में भी नहीं पा सकी।