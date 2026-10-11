यूपी पुलिस सिपाही भर्ती: पूर्व सैनिकों को इलाहाबाद हाईकोर्ट से बड़ी राहत, PET में शामिल होने की मिली अनुमति

विधि संवाददाता, लखनऊ। इलाहाबाद हाई कोर्ट की लखनऊ खंडपीठ ने शनिवार को उत्तर प्रदेश पुलिस में आरक्षी नागरिक पुलिस एवं समकक्ष पदों पर सीधी भर्ती-2025 की शारीरिक दक्षता परीक्षा (पीईटी) में 15 पूर्व सैनिकों को अंतरिम राहत देते हुए शामिल होने की अनुमति दी है। हालांकि, कोर्ट ने स्पष्ट किया कि परीक्षा में शामिल होने मात्र से याचियों को पात्रता का कोई विशेष अधिकार नहीं मिल जाएगा।

न्यायमूर्ति पंकज भाटिया ने मनोज कुमार पांडेय और 14 अन्य की याचिका पर यह आदेश दिया। याचियों का कहना था कि उन्होंने लिखित परीक्षा और अभिलेख सत्यापन की प्रक्रिया पूरी कर ली थी, लेकिन रक्षा सेवाओं से स्वेच्छा से मुक्त होने के आधार पर उन्हें शारीरिक दक्षता परीक्षा में शामिल होने से रोक दिया गया।

फैसले का दिया हवाला याचियों की ओर से सुप्रीम कोर्ट के एक फैसले का हवाला देकर कहा गया था कि निर्धारित सेवा अवधि पूरी कर पेंशन अर्जित करने वाले सैन्यकर्मियों को केवल इस आधार पर पूर्व सैनिकों के आरक्षण लाभ से वंचित नहीं किया जा सकता कि उन्होंने नियोक्ता की सहमति से स्वेच्छा से सेवा छोड़ी थी।