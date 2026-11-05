उत्तर प्रदेश में पुलिसकर्मियों को अब 13 दिन नहीं मिलेगी छुट्टी, डीजीपी राजीव कृष्णा ने जारी किया आदेश
UP Police Leaves Cancelled:
HighLights
पांच से 17 नवंबर तक पुलिसवालों को नहीं मिलेगी छुट्टी
सभी डीजी, एडीजी, आईजी व डीआईजी को आदेश जारी
धनतेरस, दीपावली और छठ पर्व पर चाक-चौबंद रहेगी सुरक्षा
डिजिटल डेस्क, लखनऊ। उत्तर प्रदेश में 13 दिन तक सभी पुलिसकर्मियों का अवकाश रद कर दिया गया है। गुरुवार को पुलिस महानिदेशक राजीव कृष्णा ने धनतेरस, दीपावली और छठ पर्व पर सुरक्षा चाक-चौबंद रखने का लेकर बड़ा कदम उठाया है। उत्तर प्रदेश में पुलिस कर्मियों की छुट्टी पांच से 17 नवम्बर तक रद रहेगी।
डीजीपी राजीव कृष्णा ने त्यौहार के दौरान कानून-व्यवस्था को सुदृढ रखने को लेकर यह फैसला लिया है। उन्होंने सभी डीजी, एडीजी, आईजी और डीआईजी के साथ पुलिस कमिश्नर को यह आदेश जारी कर दिया है। इसके साथ ही सभी जिलों के एसएसपी को निर्देशों का पालन सुनिश्चित करने को कहा है।
पुलिस महानिदेशक राजीव कृष्णा ने शासन से लेकर थानों तक तैनात अधिकारियों और कर्मचारियों को अलर्ट रहने के निर्देश दिए हैं। साथ ही अराजक तत्वों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की चेतावनी दी है। इससे पहले मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने मंगलवार को कहा था कि त्योहारों के उल्लास और उमंग के बीच किसी भी तरह की अप्रिय घटना नहीं होनी चाहिए। उत्सव के माहौल को उपद्रव में बदलने की किसी भी साजिश को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। पुलिस प्रशासन सतर्कता बरते। किसी भी स्थिति से निपटने के लिए तैयार रहें।