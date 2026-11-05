डिजिटल डेस्क, लखनऊ। उत्तर प्रदेश में 13 दिन तक सभी पुलिसकर्मियों का अवकाश रद कर दिया गया है। गुरुवार को पुलिस महानिदेशक राजीव कृष्णा ने धनतेरस, दीपावली और छठ पर्व पर सुरक्षा चाक-चौबंद रखने का लेकर बड़ा कदम उठाया है। उत्तर प्रदेश में पुलिस कर्मियों की छुट्टी पांच से 17 नवम्बर तक रद रहेगी।

डीजीपी राजीव कृष्णा ने त्यौहार के दौरान कानून-व्यवस्था को सुदृढ रखने को लेकर यह फैसला लिया है। उन्होंने सभी डीजी, एडीजी, आईजी और डीआईजी के साथ पुलिस कमिश्नर को यह आदेश जारी कर दिया है। इसके साथ ही सभी जिलों के एसएसपी को निर्देशों का पालन सुनिश्चित करने को कहा है।