दीपावली पर लखनऊ के बाजारों में नहीं होगी साप्ताहिक बंदी, खरीदारी के लिए खुलेंगी सभी दुकानें

जागरण संवाददाता, लखनऊ। दीपावली के मद्देनजर इस सप्ताह राजधानी के किसी भी बाजार में साप्ताहिक बंदी नहीं होगी। आलमबाग से लेकर पुराने लखनऊ तक साप्ताहिक बंदी गुरुवार को होती है। वहीं बुधवार को गोमती नगर पूरा बंद रहता है लेकिन खुलेगा। क्योंकि दीपावली रविवार को है और यह सप्ताह व्यापार के दृष्टिकोण से व्यापारियों के लिए महत्वपूर्ण है।

लखनऊ व्यापार मंडल के अध्यक्ष अमरनाथ मिश्र ने बताया कि साल भर व्यापारी जिस त्योहार का इंतजार करता है, उसके लिए यह सप्ताह महत्वपूर्ण है, इसलिए बाजार खुले रहेंगे। त्योहारी सीजन के दौरान बाजारों में बिजली आपूर्ति न हो प्रभावित वहीं त्योहारी सीजन में राजधानी के बाजारों में बिजली आपूर्ति प्रभावित न हो, उसके लिए मध्यांचल एमडी ने सभी मुख्य अभियंताओं को निर्देश दिए हैं। निर्देशों में उल्लेख किया गया है कि सुबह 10 बजे से देर रात तक बिजली आपूर्ति बाजारों में सुनिश्चित की जाए। उन्होंने बताया कि अगर बिजली से जुड़ा कोई मरम्मत कार्य करना है तो सुबह बाजार खुलने से पहले या फिर रात में बाजार बंद होने के बाद ही किए जाए। उधर व्यापारिक संगठनों ने भी बाजारों में बिजली आपूर्ति बाधित न हो, उसके लिए वैकल्पिक व्यवस्था करने का भी आग्रह अभियंताओं से किया है।