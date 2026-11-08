योजनाओं में वोटर कार्ड की अनिवार्यता पर सपा का हमला, अखिलेश बोले- क्या तीन करोड़ लोगों को नहीं मिलेगा स्कीमों का लाभ?

राज्य ब्यूरो, लखनऊ। समाजवादी पार्टी केंद्रीय मंत्री राजीव रंजन सिंह उर्फ ललन सिंह के सरकारी योजनाओं के लाभ के लिए आधार कार्ड की जगह मतदाता पहचान पत्र को अनिवार्य करने के बयान को मुद्दा बनाने की कोशिश में जुट गई है।

सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने शनिवार को कहा कि भाजपा सरकार के मंत्री ये भी साफ कर दें कि क्या अब बच्चों को ‘मिड-डे मील’ का खाना नहीं परोसा जाएगा क्योंकि वो तो वयस्क नहीं हुए हैं तो फिर उनका वोटर आईडी या एपिक नंबर कहां से आएगा? ये तो लाभार्थी योजना ही है।

इसका मतलब तो ये भी हुआ कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री द्वारा दिए गए आंकड़े के अनुसार अब 1.27 करोड़ बहुसंख्यक वोटर लाभार्थी नहीं रहेंगे और इसमें अगर अन्य हटाए जा रहे नामों को भी जोड़ दिया जाए तो ये आंकड़ा लगभग तीन करोड़ जनता का हक-अधिकार छीन लेगा।

'छीन लिया जाएगा सरकारी योजनाओं का लाभ' शनिवार को पार्टी ओर से जारी बयान में सपा प्रमुख ने कहा कि इस हिसाब से जिन सीनियर सिटीजन बुजुर्गों की बहुत ज्यादा उम्र होने पर फिंगरप्रिंट या आंख की समस्या होने पर आइरिस से बायोमेट्रिक संभव नहीं होता, उनसे सरकारी योजनाओं का लाभ छीन लिया जाएगा।