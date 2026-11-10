Language
सब्सक्राइब करें
फोकस
विज्ञापन हटाएंसिर्फ खबर पढ़ें

'भाजपा सरकार की मिलीभगत से टेंडर आपस में बांटे जा रहे', लिंक एक्सप्रेसवे को लेकर अखिलेश का बड़ा आरोप

By Jagran News Edited By: Sakshi Gupta
Published: Tue, 10 Nov 2026 12:41 PM (IST)

सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने भाजपा सरकार पर UPEIDA लिंक एक्सप्रेसवे के टेंडरों में मिलीभगत का आरोप लगाया है।

सपा प्रमुख अखिलेश यादव। (तस्वीर- फाइल)

सपा प्रमुख अखिलेश यादव। (तस्वीर- फाइल)

HighLights

  1. अखिलेश यादव ने UPEIDA लिंक एक्सप्रेसवे टेंडर पर सवाल उठाए।

  2. भाजपा सरकार पर मिलीभगत और कमीशनखोरी का आरोप लगाया।

  3. टेंडरों को आपस में बांटने का 'नूरा कुश्ती' बताया।

डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली/लखनऊ। सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने लिंक एक्सप्रेसवे को लेकर भाजपा सरकार पर निशाना साधा है। उन्होंने लिखा, भाजपा सरकार की मिलीभगत से टेंडर आपस में बांट लिए जा रहे हैं।

अखिलेश ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा, UPEIDA Link Expressway के टेंडरों में कुछ गिनी-चुनी कंपनियों व कमीशनजीवी महाभ्रष्टाचारी भाजपा सरकार की मिलीभगत से टेंडर आपस में बांट लिए जा रहे हैं। ये दुनिया को दिखाने भर का ‘टेंडर’ है, दरअसल सारा खेल मेज के ‘अंडर’ है।'

उन्होंने लिखा, 'ये आपस में मिल-बांटकर खाने की नूरा कुश्ती है, जिसमें भाजपा सरकार पैसा खाकर चुपचाप बैठे अंपायर की तरह आंख-मुंह पर ताला लगाये बैठी है।'

यह भी पढ़ें- 'PDA सरकार बनी तो राशन के साथ सरसों का तेल भी देंगे'; चुनाव से पहले अखिलेश यादव का बड़ा बयान

देश और दुनिया की ताजा खबरों के लिए Hindi News देखें। Live Cricket Score , IPO Listings, Shiv Chalisa, राशिफल और दुर्गा चालीसा पर अन्य जानकारी पाएं।