अखिलेश बोले- हमारे घर में शिव और राम गोपाल पहले से, सिर्फ अयोध्या नहीं... जल्द वृंदावन भी जाऊंगा

डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली/लखनऊ। नोटबंदी की 10वीं वर्षगांठ पर अखिलेश यादव ने लखनऊ में प्रेस कॉन्फ्रेंस की। इस दौरान उन्होंने भाजपा पर जमकर हमला बोला। साथ ही अपने अयोध्या दौरे को लेकर चल रहे सियासी घमासान पर भी पलटवार किया।

अखिलेश ने कहा कि हमारे घर में तो शिव और राम गोपाल पहले से ही है। सिर्फ अयोध्या ही नहीं, जल्द ही वृंदावन भी जाऊंगा। अखिलेश ने तंज कसते हुए कहा कि बैंकों को डुबाने के लिए नोटबंदी की गई, BJP का यह फैसला महाभ्रष्टाचार साबित हुआ। नोटबंदी स्लो पॉइजन की तरह काम कर रही है। आज भी हर वर्ग इससे परेशान है। नोटबंदी की वजह से कारखानों पर ताले लगे, कई उद्योग बंद हो गए। नोटबंदी वोटबंदी का कारण भी बनेगी।