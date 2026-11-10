'श्रीराम पर ये नया पैंतरा नहीं, सच्चा पश्चाताप है', अखिलेश यादव के अयोध्या दौरे को लेकर पंकज चौधरी ने कसा तंज

डिजिटल डेस्क, लखनऊ। अखिलेश यादव 12 दिसंबर को परिवार संग राम मंदिर दर्शन करने की तैयारी में हैं, भाजपा उनके राम मंदिर न जाने को लेकर सवाल खड़ा कर रही है, भाजपा प्रदेश अध्यक्ष पंकज चौधरी ने अखिलेश यादव पर निशाना साधते हुए कहा कि अगर भगवान श्रीराम पर ये नया पैंतरा नहीं, सच्चा पश्चाताप है! तो 12 नहीं, 6 दिसंबर को राम मंदिर जाइए।