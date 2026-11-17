राज्य ब्यूरो, लखनऊ। वर्ष 2027 के विधानसभा चुनाव के लिए सपा और कांग्रेस के बीच सीटों के बंटवारे पर मंगलवार को दिल्ली में होने वाली अहम बैठक में सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव खुद कमान संभाल सकते हैं। उन्होंने जीत के समीकरण और जिताऊ प्रत्याशी के आधार पर सीटों के निर्णय की बात कही है।

बैठक में शामिल होने के लिए अखिलेश सोमवार को दिल्ली पहुंच गए। इससे पहले सपा के राष्ट्रीय महासचिव प्रो. रामगोपाल यादव और सांसद राजीव राय को प्रारंभिक बातचीत का जिम्मा दिया गया था, वह भी दिल्ली में हैं। संभावना है कि सपा प्रमुख के साथ दोनों बैठक में रहेंगे।

सीटों के बंटवारे को लेकर दोनों दलों के बीच चल रही बातचीत के लिहाज से अखिलेश की मौजूदगी को महत्वपूर्ण माना जा रहा है। सोमवार को अखिलेश यादव ने सीट बंटवारे को लेकर सपा का फार्मूला भी सामने रखा। उन्होंने कहा कि गठबंधन में बातचीत का आधार सीटों की संख्या नहीं, बल्कि जीत की संभावना होनी चाहिए। जिस विधानसभा क्षेत्र में जिस दल के जीतने की संभावना अधिक होगी, उसे वहां से चुनाव लड़ने का अवसर मिलना चाहिए।

सपा प्रमुख ने मथुरा में भाजपा की बैठक पर तंज करते हुए कहा कि जो लोग मथुरा-वृंदावन गए हैं, मेरा उनसे निवेदन है कि यमुना में स्नान करके वो कार्यक्रम शुरू करेंगे तो शुभ होगा और यदि बीमार हो जाएं तो अच्छे डॉक्टर से उपचार कराएं। भाजपा द्वारा जनता को गुमराह करने का आरोप लगाते हुए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पर हमला बोला।