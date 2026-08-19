जौहर यूनिवर्सिटी पर में ED की छापेमारी पर अखिलेश यादव भड़के, बोले- भाजपाई स्कूल बंद करवाने वाले
Jauhar Universirty ED Raid: रामपुर में बुधवार सुबह ईडी ने जौहर यूनिवर्सिटी में मनी लॉन्ड्रिंग मामले में छापा मारा। इस छापे की कार्रवाई पर समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने तीखी प्रतिक्रिया दी है।
HighLights
आजम खां की जौहर यूनिवर्सिटी पर ईडी की रेड पर सपा मुखिया की तीखी प्रतिक्रिया
अखिलेश यादव ने एक्स पर जारी किया उनका ब्यौरा जिनकी आपराधिक गतिविधियों पर कार्रवाई नहीं हुई
जौहर ट्रस्ट विश्वविद्यालय निर्माण खर्च का ब्योरा देने में विफल, काले धन के उपयोग की आशंका पर ईडी की रेड
डिजिटल डेस्क, लखनऊ। रामपुर की जेल में दस वर्ष कैद की सजा काट रहे समाजवादी पार्टी के संस्थापक सदस्य आजम खां के खिलाफ आयकर विभाग के बाद प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने भी शिकंजा कस दिया। रामपुर में बुधवार सुबह ईडी ने जौहर यूनिवर्सिटी में मनी लॉन्ड्रिंग मामले में छापा मारा। इस छापे की कार्रवाई पर समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने तीखी प्रतिक्रिया दी है।
उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने एक्स पर एक पोस्ट किया। उन्होंने लिखा कि शिक्षा, शिक्षक व शिक्षार्थी विरोधी, स्कूल बंद करवाने वाले भाजपाई और उनके संगी-साथी यूनिवर्सिटी बनानेवालों के खिलाफ ED की छापेमारी करा रहे हैं। जिससे कि उनके एक-दो प्रतिशत बचे हुए साम्प्रदायिक संकीर्ण सोच के कुतर्की समर्थकों को संतुष्ट कर पाएं।
उन्होंने लिखा कि उन भ्रष्टाचारियों पर कोई कार्रवाई नहीं हो रही, जो निम्नांकित आपराधिक कांडों में संलिप्त हैं :
- राम मंदिर के चोर।
- सत्ता सजातीय अपराधी।
- कोडीन कांडी।
- भाजपाकाल निर्मित बदहाल बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे।
- भाजपाकाल निर्मित हिचकोले पूर्वांचल एक्सप्रेसवे।
- भाजपाकाल निर्मित गड्ढायुक्त कानपुर-लखनऊ एक्सप्रेसवे।
- भाजपाकाल निर्मित दरारी ग्रीन कॉरीडोर।
- भाजपाकाल निर्मित खटपट सड़कें।
- भाजपाकाल निर्मित गिरते पुल।
- भाजपाकाल निर्मित ढहती टंकियां।
- भाजपाकाल निर्मित टपकती छतें।
- भाजपाकाल निर्मित स्टेशन की दीवार।
- भाजपा की सत्तावाले, दूसरे राज्यों तक में पकड़े जानेवाले भ्रष्ट पुलिसकर्मी।
- महाकुंभ में 1 लाख डकार गये भाजपाई ठेकेदार।
- स्मार्ट सिटी के नाम पर खरबों का खेल करनेवाले भाजपाई।
- अस्वीकृत भूमि पर अवैध निर्माण करनेवाले भाजपाई जन प्रतिनिधि।
- दुर्व्यवहार और दुर्वचनों पर प्रचार की पुताई करके 7000 करोड़ रुपए में हिस्सा बांट करनेवाले अधिकारी।
शिक्षा, शिक्षक व शिक्षार्थी विरोधी, स्कूलबंद करवानेवाले भाजपाई और उनके संगी-साथी यूनिवर्सिटी बनानेवालों के ख़िलाफ़ ED की छापेमारी कर रहे हैं जिससे कि उनके 1-2% बचे हुए साम्प्रदायिक संकीर्ण सोच के कुतर्की समर्थकों को संतुष्ट कर पाएं, जबकि उन भ्रष्टाचारियों पर कोई कार्रवाई नहीं हो…— Akhilesh Yadav (@yadavakhilesh) August 19, 2026