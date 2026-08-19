'हार के डर से सहयोगियों को बचा रही BJP’ अखिलेश यादव ने NDA के सीट शेयरिंग फॉर्मूले पर कसा तंज

राज्य ब्यूरो, लखनऊ। सपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने प्रदेश में एनडीए गठबंधन में भाजपा के सहयोगी दलों को दी जाने वाली सीटों की संख्या को लेकर दावा किया है।

सपा प्रमुख ने मंगलवार को एक्स पर लिखा, ‘सूत्रों के हवाले से आई ये खबर बेहद स्वागत योग्य है कि भाजपा अपनी हार सामने देखकर, पीडीए के दबाव-जवाब में अपने सहयोगी दलों को इधर-उधर छिटकने से बचाने के लिए, कुछ चुनावी विशेषज्ञों की सलाह पर रालोद को 73, सुभासपा को 39, निषाद पार्टी को 31 और अपना दल को 19 सीटें देने की योजना पर काम कर रही है।’

सपा प्रमुख ने आगे लिखा कि वैसे तो ये सराहनीय बात है, लेकिन पीडीए की जनसंख्या के अनुपात में ये भी आधे से कम ही है, इसीलिए योजना असफल ही होगी। उन्होंने आरोप लगाते हुए लिखा कि भाजपा का यह प्लान इसलिए भी फेल होगा, क्योंकि महंगाई, बेरोजगारी, भ्रष्टाचार, चढ़ावा चोरी प्रकरण आदि से लेकर ⁠संविधान को बदलने की साजिश करनेवाले ‘भाजपाइयों और उनके संगी-साथियों’ को अब जनता नकार चुकी है और सदैव के लिए विदा करने के लिए बेसब्र है।