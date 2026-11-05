कुंडा में राजा भैया धीरेंद्र शास्त्री से कराएंगे कथा, अखिलेश ने की कैंसिल कराने की मांग; UP में बढ़ा सियासी पारा

राज्य ब्यूरो, लखनऊ। कथावाचक धीरेंद्र कृष्ण शास्त्री को लेकर सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने बुधवार को अपने विरोध का दायरा बढ़ाते हुए प्रदेश सरकार और प्रशासन से उनके सार्वजनिक आयोजनों को अनुमति न देने की अपील की है। अखिलेश ने शाम को एक्स पर पोस्ट कर अंबेडकरनगर, कुंडा, गोंडा, झांसी, लखनऊ और आगरा में नवंबर-दिसंबर के दौरान प्रस्तावित आयोजनों का उल्लेख किया।

इसमें कुंडा का कार्यक्रम विधायक रघुराज प्रताप सिंह द्वारा कराया जा रहा है। ऐसे में सपा प्रमुख की अपील के बाद सियासी बयानबाजी तेज होने की आशंका है। धीरेंद्र शास्त्री का भगवान राम और कृष्ण की तुलना करने वाला विवादित वीडियो प्रसारित होने के बाद से सपा प्रमुख लगातार विरोध जता रहे हैं।

अखिलेश ने दी थी तीखी प्रतिक्रिया बुधवार सुबह उन्होंने एक्स पर पोस्ट कर भावनाओं को आहत करने का आरोप लगाते हुए लिखा था कि कथावाचक को न ब्रज में प्रवेश मिलेगा और न अवध में। उन्होंने उत्तर प्रदेश-मध्य प्रदेश सीमा पर उनकी नाकाबंदी का बोर्ड लगाने जैसी तीखी टिप्पणी भी की थी।