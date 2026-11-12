'10 दिन भगवा पहनने से कोई राम भक्त नहीं बनता'; अखिलेश के अयोध्या दौरे पर ओपी राजभर समेत कई मंत्रियों ने कसा तंज

राज्य ब्यूरो, लखनऊ। पूर्व मुख्यमंत्री एवं सपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव के अयोध्या में राम मंदिर में दर्शन करने की चर्चा ने राजनीतिक गरमाहट बढ़ा दी है। भले ही अखिलेश ने अब तक मंदिर जाने का निर्णय सार्वजनिक नहीं किया है, लेकिन उन पर आरोपों के असंख्य तीर चल चुके हैं।

योगी सरकार में मंत्री मनोज पांडे ने तंज कसा है कि दस दिन भगवा पहनने से कोई रामभक्त नहीं हो सकता। यह भी कहा है कि सैफई महोत्सव कराने वालों को अयोध्या का दीपोत्सव कहां रास आएगा। वहीं, मंत्री ओम प्रकाश राजभर ने कहा है कि ‘सनातन का अपमान करना अखिलेश की फितरत है। सपा प्रमुख सिर्फ अली और बाबर को अपना आदर्श मानते हैं।’

मनोज पांडे ने कहा कि सिर्फ वोट के लिए मंदिर जाना आस्था का प्रमाण नहीं हो सकता। अपने राज में जनता की गाढ़ी कमाई से फिल्मी कलाकारों को सैफई बुलाने वाले दीपोत्सव नहीं देखेंगे। राजभर ने अखिलेश से फिर पूछा है कि अयोध्या के बाद अब वह मथुरा और काशी कब जाएंगे। पीडीए पर भी प्रश्न खड़ा किया।