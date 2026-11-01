'मुख्यमंत्री बताएं, उनके पास कहां से आई वोट कटने की जानकारी', अखिलेश ने CM योगी पर दागे सवाल

राज्य ब्यूरो, लखनऊ। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के मतदाता सूची से 1.27 करोड़ हिंदुओं के नाम कटने संबंधी बयान पर सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने सवाल उठाए हैं। उन्होंने पूछा कि मुख्यमंत्री को यह जानकारी कहां से मिली और इसके पीछे क्या आधार है?

मुख्यमंत्री ने शुक्रवार को भाजपा की प्रदेश कार्यसमिति की बैठक में हिंदुओं के वोट कटने की बात कही थी।अखिलेश ने शनिवार को कहा कि मुख्यमंत्री पहले भी चार करोड़ वोट कटने की बात कह चुके हैं। आखिर उन्हें यह आंकड़ा किसने दिया और इसकी जानकारी कहां से मिली?