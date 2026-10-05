'विपक्ष चाहता है... अब्दुल सिर्फ दरी बिछाए, वोट दे और घर चला जाए', लखनऊ में जमकर बरसे ओवैसी

राज्य ब्यूरो, लखनऊ। AIMIM अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी ने बिहार में विपक्षी गठबंधन और उत्तर प्रदेश में मुस्लिम राजनीतिक भागीदारी को लेकर समाजवादी पार्टी समेत विपक्षी दलों पर निशाना साधा।

रविवार को लखनऊ एयरपोर्ट पर मीडिया से बातचीत में ओवैसी ने सपा से गठबंधन के सवाल पर कहा हमने अपनी बात कह दी है। बिहार में जो हुआ, वो सबने देखा है। उन्होंने कहा कि चुनाव के समय मुस्लिम मतदाताओं की जरूरत महसूस की जाती है, लेकिन राजनीतिक हिस्सेदारी देने के सवाल पर उन्हें पीछे रखा जाता है।

ओवैसी ने कहा कि मुसलमानों की भूमिका केवल वोट देने तक सीमित रखने की राजनीति नहीं होनी चाहिए। उन्होंने तंज कसते हुए कहा अब्दुल सिर्फ दरी बिछाए, भइया का जिंदाबाद करे, उन्हें वोट दे और फिर अपने घर चला जाए। उनका कहना था कि मुसलमानों को अपनी राजनीतिक हिस्सेदारी के लिए खुद आवाज उठानी होगी।