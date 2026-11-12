यूपी चुनाव में सीएम उम्मीदवार होंगे चंद्रशेखर आजाद, AIMIM-ASP ने किया गठबंधन का एलान

राज्य ब्यूरो, लखनऊ। उत्तर प्रदेश में चंद्रशेखर आजाद की आजाद समाज पार्टी और असदुद्दीन ओवैसी की एआईएमआईएम पार्टी ने गठबंधन का एलान किया है। दोनों पार्टियां यूपी चुनाव 2027 मिलकर लड़ेंगी।

दोनों ने गठबंधन से सामाजिक परिवर्तन पार्टी का एलान किया है। अब SPM यूपी की सभी सीटों पर चुनाव लड़ेगी। साथ ही ओवैसी ने कहा कि चंद्रशेखर ही मुख्यमंत्री का चेहरा होंगे। ओवैसी और चंद्रशेखर के गठबंधन से यूपी में सियासी हलचल तेज हो गई है।