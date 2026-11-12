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यूपी चुनाव में सीएम उम्मीदवार होंगे चंद्रशेखर आजाद, AIMIM-ASP ने किया गठबंधन का एलान

By Jagran News Edited By: Sakshi Gupta
Published: Thu, 12 Nov 2026 01:07 PM (IST)

उत्तर प्रदेश में असदुद्दीन ओवैसी की AIMIM और चंद्रशेखर आजाद की आजाद समाज पार्टी ने 2027 के विधानसभा चुनावों के लिए गठबंधन का एलान किया है।

असदुद्दीन ओवैसी और चंद्रशेखर आजाद ने किया गठबंधन।

असदुद्दीन ओवैसी और चंद्रशेखर आजाद ने किया गठबंधन।

HighLights

  1. ओवैसी और चंद्रशेखर आजाद ने यूपी में गठबंधन किया।

  2. 2027 विधानसभा चुनाव मिलकर लड़ेंगे, SPM का गठन।

  3. चंद्रशेखर आजाद होंगे मुख्यमंत्री पद के दावेदार।

राज्य ब्यूरो, लखनऊ। उत्तर प्रदेश में चंद्रशेखर आजाद की आजाद समाज पार्टी और असदुद्दीन ओवैसी की एआईएमआईएम पार्टी ने गठबंधन का एलान किया है। दोनों पार्टियां यूपी चुनाव 2027 मिलकर लड़ेंगी।

दोनों ने गठबंधन से सामाजिक परिवर्तन पार्टी का एलान किया है। अब SPM यूपी की सभी सीटों पर चुनाव लड़ेगी। साथ ही ओवैसी ने कहा कि चंद्रशेखर ही मुख्यमंत्री का चेहरा होंगे। ओवैसी और चंद्रशेखर के गठबंधन से यूपी में सियासी हलचल तेज हो गई है। 

AIMIM प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी ने कहा, "हमने 'सामाजिक परिवर्तन मोर्चा' बनाने का फैसला किया है। मैं विश्वास के साथ कह सकता हूं कि यह भाजपा को उत्तर प्रदेश में तीसरी बार सत्ता में आने से रोकने के लिए एक मजबूत विकल्प होगा।"

असदुद्दीन ओवैसी ने कहा कि यह मोर्चा भाजपा को रोकने के लिए एक मजबूत विकल्प बनेगा। साथ ही दलितों और मुस्लिमों को राजनीतिक भागीदारी में बराबर का हक दिलाने की कोशिश करेगा। वहीं, चंद्रशेखर आजाद ने इसे तीसरा नहीं, बल्कि पहला मजबूत मोर्चा बताते हुए कहा कि अब राजनीतिक अपमान बर्दाश्त नहीं किया जाएगा।

यह भी पढ़ें- उत्तर प्रदेश में ओवैसी और चंद्रशेखर का गठबंधन तय, 200 सीटों पर चुनाव लड़ने की तैयारी

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