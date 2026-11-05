यूपी में अब AI तय करेगा किस मार्ग पर चलेंगी कितनी बसें? डिजिटल प्लेटफॉर्म पर घटेगा यात्रियों का इंतजार

राज्य ब्यूरो, लखनऊ। रोडवेज बसों के लिए अब यात्रियों को लंबे समय तक इंतजार नहीं करना पड़ेगा। किसी मार्ग पर कितने अंतराल पर बस चलनी चाहिए, यह तय करने में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (एआइ) की मदद ली जाएगी।

उत्तर प्रदेश राज्य सड़क परिवहन निगम (यूपीएसआरटीसी) इसके लिए करीब 30 करोड़ रुपये की लागत से नई व्यवस्था लागू करने जा रहा है। इसके लिए निविदा आमंत्रित की गई है।

परिवहन राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) दयाशंकर सिंह के अनुसार, इस व्यवस्था के तहत प्रदेश के सभी 120 डिपो की लगभग 14,300 बसों का संचालन एक डिजिटल प्लेटफॉर्म से जोड़ा जाएगा। इन बसों से रोजाना 17 लाख से अधिक यात्री सफर करते हैं।

यह परियोजना केंद्र सरकार की इंटेलिजेंट ट्रांसपोर्ट सिस्टम योजना के तहत प्रस्तावित है। नई व्यवस्था में एआइ यात्रियों की संख्या, मार्गों की मांग, यात्रा के समय और उपलब्ध बसों का विश्लेषण करेगा। इससे अलग-अलग डिपो की बसों का समय मिलाकर नियमित अंतराल पर संचालन किया जा सकेगा।