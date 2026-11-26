पुलक त्रिपाठी, लखनऊ। उत्तर प्रदेश के ऊर्जा, रक्षा उत्पादन और औद्योगिक क्षेत्र में बड़े बदलाव होने जा रहे हैं। अडानी समूह ने प्रदेश सरकार को दो परमाणु बिजलीघर स्थापित करने का प्रस्ताव भेजा है। दोनों परियोजनाओं पर करीब 1.80 लाख करोड़ रुपये के निवेश का अनुमान है।

इसके अलावा कोल गैसीफिकेशन परियोजना के लिए करीब एक लाख करोड़ रुपये निवेश के निवेश की योजना है। अडानी समूह की इन परियोजनाओं से प्रदेश में बड़े पैमाने पर रोजगार के रास्ते खुलेंगे। लखनऊ विश्वविद्यालय के पूर्व छात्र और दीक्षा समारोह में शामिल होने लखनऊ पहुंचे समूह के सीनियर वाइस प्रेसीडेंट आनंद सिंह बिसेन ने बताया कि न्यूक्लियर पावर प्लांट स्थापित करने के लिए प्रदेश सरकार को प्रस्ताव भेजा गया है। एक परमाणु संयंत्र पर लगभग 90 हजार करोड़ रुपये खर्च होने का अनुमान है। समूह ने सरकार से उपयुक्त जमीन उपलब्ध कराने की मांग की है। इसके लिए पानी की उपलब्धता वाला स्थान प्राथमिकता में रहेगा।



कानपुर में तीन हजार करोड़ का प्रोपेलेंट प्लांट लगाने की तैयारी

रक्षा उत्पादन क्षेत्र में कानपुर में गोला-बारूद निर्माण इकाई का विस्तार किया जाएगा। समूह करीब तीन हजार करोड़ रुपये के निवेश से प्रोपेलेंट निर्माण संयंत्र स्थापित करने की तैयारी में है। इसमें विभिन्न श्रेणियों के रक्षा उत्पादों के लिए इस्तेमाल होने वाले प्रोपेलेंट का उत्पादन किया जाएगा।