आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन में निकली भर्तियां, विभाग ने जारी की ऑनलाइन आवेदन करने की डेट

राज्य ब्यूरो, लखनऊ। आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन (एबीडीएम) में संविदा के 25 पदों पर भर्ती के लिए आनलाइन आवेदन शुरू हो गए हैं। अभ्यर्थी 16 अक्टूबर की रात 12 बजे तक आवेदन कर सकेंगे। आफलाइन, हार्ड कापी या ई-मेल के माध्यम से आवेदन स्वीकार नहीं किए जाएंगे।

चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सचिव रितु माहेश्वरी ने बताया कि एबीडीएम के प्रभावी क्रियान्वयन के लिए विभिन्न पदों पर संविदा के आधार पर भर्ती की जा रही है। भर्ती में वित्त सलाहकार का एक, शिकायत निवारण विशेषज्ञ का एक, प्रशासनिक कार्यकारी के तीन, परियोजना प्रबंधक-समन्वय का एक, आईओआईसी विशेषज्ञ का एक, पीएचआर विशेषज्ञ का एक और क्षमता निर्माण अधिकारी का एक पद शामिल है।