जागरण संवाददाता, लखनऊ। 24वीं एल्डिको कप आइटा सीएस अंडर-18 टेनिस टूर्नामेंट में बुधवार को खिलाड़ियों के बीच सेमीफाइनल में जगह बनाने के लिए कड़ा मुकाबला देखने को मिला। वंशराज जलोटा, अनुरुद्ध कुमार, रोहिन राज और आरव भास्कर ने अपने-अपने क्वार्टर फाइनल मुकाबले जीतकर अंतिम चार में प्रवेश किया।

सबसे रोमांचक मुकाबला छठी वरीयता प्राप्त आरव भास्कर और दूसरी वरीयता प्राप्त फैज किदवई के बीच हुआ, जिसमें आरव ने तीन सेट तक चले मुकाबले में जीत दर्ज कर उलटफेर किया। उत्तर प्रदेश टेनिस एसोसिएशन के तत्वावधान में एसडीएस टेनिस अकादमी की ओर से लामार्टिनियर कालेज स्थित लान टेनिस फैसिलिटी में आयोजित प्रतियोगिता में आरव ने फैज को 6-1, 4-6, 6-3 से शिकस्त दी।