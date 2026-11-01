उत्तर प्रदेश में जटिल मामले सुलझाने के लिए 22 पुलिसकर्मी होंगे सम्मानित, मिलेगा केंद्रीय गृह मंत्री दक्षता पदक

राज्य ब्यूरो, लखनऊ। अपराधियों के खिलाफ प्रभावी कार्रवाई और जटिल आपराधिक मामलों की विवेचना में उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले राज्य के 22 पुलिसकर्मियों को वर्ष 2026 के केंद्रीय गृह मंत्री दक्षता पदक से सम्मानित किया जाएगा। इनमें 17 पुलिसकर्मियों को विशेष अभियान में उल्लेखनीय योगदान और पांच अधिकारियों को विवेचना में उत्कृष्ट कार्य के लिए चयनित किया गया है।

गृह मंत्रालय की ओर से जारी सूची में देशभर के 490 पुलिस अधिकारियों और कर्मचारियों को शामिल किया गया है। इनमें विशेष अभियान के लिए 358, विवेचना के लिए 123 और फोरेंसिक साइंस के क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य के लिए नौ पुलिस कर्मियों व सुरक्षा एजेंसियों के कर्मियों का चयन किया गया है।

यूपी पुलिस के जिन 17 कर्मियों को विशेष अभियान के लिए चुना गया है, उनमें दो अलग-अलग अभियानों में शामिल पुलिसकर्मी हैं। पिछली 12 और 13 मई को चलाए गए अभियान में डीआईजी अभिषेक यादव, एएसपी प्रीति बाला गुप्ता, इंस्पेक्टर अरविंद कुमार पांडेय, सुधीर कुमार उज्ज्वल और कैलाश यादव के अलावा एसआइ मोहम्मद तारिक व अमित कुमार भाटी, हेड कांस्टेबल अंशुल कुमार, रोहित मलिक, सलीम, भारत पांडेय और दिनेश चंद्र कनौजिया शामिल हैं।