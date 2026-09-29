308 पहियों वाले ट्रक पर लदे 200 टन के वेसल की खासियत, बेल्जियम से ही क्यों मंगाना पड़ा इतना बड़ा बॉयलर?

साक्षी गुप्ता, लखनऊ। बेल्जियम से उत्तर प्रदेश के बलरामपुर/खीरी बायोप्लास्टिक व चीनी मिल प्लांट लाया जा रहा लगभग 200 टन वजनी, 8 मीटर ऊंचा और 7 मीटर चौड़ा 'वेसल/रिएक्टर' हाल ही में सुर्खियों में है।

इसे ओडिशा के पारादीप बंदरगाह से 308 पहियों वाले विशाल हाइड्रोलिक मल्टी-एक्सल ट्रेलर पर लादकर ले जाया जा रहा है।

इसे बेल्जियम से आयात करने और भारत में न बनाने के पीछे मुख्य तकनीकी, व्यावसायिक और औद्योगिक कारण हैं।

बेल्जियम से ही क्यों लाया जा रहा वेसल?

यह वेसल कोई सामान्य लोहे का टैंक या बॉयलर नहीं है, बल्कि बायोप्लास्टिक/एथेनॉल और एडवांस शुगर प्रोसेसिंग के लिए अत्यधिक जटिल प्रेशर वेसल/कैमिकल रिएक्टर है। इस खास तकनीक के वैश्विक पेटेंट यूरोपीय कंपनियों (जैसे बेल्जियम की स्पेशलाइज्ड इंजीनियरिंग फर्म्स) के पास हैं।

किस कारण से भारत में नहीं बन सका बॉयलर? इस वेसल को बनाने में प्रयुक्त होने वाली विशेष ग्रेड अलॉय स्टील शीट की उपलब्धता और उसकी उच्च-सटीक वेल्डिंग तकनीक का वैश्विक विशेषज्ञ केंद्र यूरोप है। वन-ऑफ (One-Off) मैन्युफैक्चरिंग सीमितता भारत में ऐसी उच्च तकनीक वाली मशीनों को एक या दो पीस के लिए स्क्रैच से विकसित करने हेतु अलग से ढांचा तैयार करना आर्थिक रूप से बहुत महंगा पड़ता है। इसे पहले से स्थापित विदेशी प्लांट से रेडीमेड बनवाकर मंगाना अधिक व्यावहारिक और किफायती होता था।

हाइवे पर जहां से गुजरती है मशीन, लग जाती है भीड़ मशीन का आकार इतना विशाल है कि वह जिस हाइवे से इसका काफिला गुजरता है, वहां पर इसे देखने के लिए लोगों का मजमा लग जाता है। कई स्थानों पर लोगों के लिए यह किसी अजूबे से कम नहीं है। विशाल ट्रेलर, दर्जनों टायर और उसके ऊपर रखी मशीन को देखकर लोग वीडियो बनाकर इंटरनेट मीडिया पर प्रसारित कर रहे हैं।

जानिए अब इस 'महाट्रक' के बारे में 308 पहियों वाला 'महाट्रक' एक विशालकाय विशेष ट्रेलर है, जो इन दिनों उत्तर प्रदेश में बेल्जियम से लाया गया 200 टन से अधिक वजनी वैक्यूम बॉयलर (वेसल) लेकर ओडिशा के पारादीप बंदरगाह से बलरामपुर चीनी मिल / लखीमपुर खीरी की ओर जा रहा है।

महाट्रक से जुड़ी मुख्य बातें- बेल्जियम से निर्मित 200 टन से अधिक वजनी वैक्यूम बॉयलर या वेसल।

308 पहिए (टायर) लगे हैं, जो इसके भारी-भरकम वजन को संभालते हैं।

यह ट्रक बेहद धीमी गति (रोजाना करीब 10 से 12 किलोमीटर) से चल रहा है।

इस लंबे सफर के लिए ट्रक के साथ 40 से अधिक कर्मचारियों का काफिला चल रहा है, जिसमें उनके खाने-पीने और रहने का पूरा इंतजाम है।

ताजा अपडेट के मुताबिक, यह ट्रक वाराणसी तक पहुंच चुका है और आगे के रास्तों पर बिजली के तार, बोर्ड व अन्य बाधाओं को हटाते हुए अपने गंतव्य की तरफ बढ़ रहा है। हर दिन बन रहा 30 लोगों का खाना चारपाई से लेकर गृहस्थी का सामान तक ट्रेलर के साथ ही चल रहा है। करीब 30 लोगों का खाना ट्रेलर पर बनता है। रात में जहां काफिला रुकता है, वहीं तिरपाल से बनाए गए अस्थायी ठिकानों में कर्मचारी सोते हैं।