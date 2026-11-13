लखीमपुर के राजापुर में फिर सजेगा ठुठवा मेला, शुरू हुई जोरदार तैयारियां

संवादसूत्र, ईसानगर (लखीमपुर)। कार्तिक पूर्णिमा पर राजापुर के नदी कछार में लगने वाले प्रसिद्ध ठुठवा मेले की तैयारियां शुरू हो गई हैं। मेले की व्यवस्थाओं का जायजा लेने के लिए थानाध्यक्ष ब्रजेश कुमार ने मेला स्थल और वहां तक पहुंचने वाले रास्तों का निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने रास्ते में दो स्थानों पर जलभराव और दलदल की स्थिति देखी।

निरीक्षण के दौरान मेले में दुकानों, भंडारे, झूलों, पार्किंग और राजनीतिक दलों के पंडालों के लिए स्थान चिह्नित किए गए। श्रद्धालुओं के गंगा स्नान के लिए नदी में तीन घाट बनाए जाएंगे। थानाध्यक्ष ने सुरक्षित और सुगम स्नान की व्यवस्था के लिए नदी के जलस्तर की भी नाप कराई।